Septiembre cerrará en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) con lluvias y este martes 30 se esperan precipitaciones de forma generalizada, aunque es más probable que aparezcan durante la tard e. Este es el pronóstico del clima para la ciudad:

La probabilidad este martes de que llueva en Guadalajara es el 90 por ciento. Se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso por la tarde .

Meteored advierte que el martes se verán principalmente cielos cubiertos en Guadalajara , aunque se esperan por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 25 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 14:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de noroeste, con rachas que podrán llegar hasta 25 km/h por la tarde.

Lluvia en Guadalajara

02:00 horas Lluvia débil (40% de probabilidad de lluvia) 17 °C 05:00 horas Lluvia débil (40% de probabilidad de lluvia) 17 °C 08:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 18 °C 14:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 25 °C 17:00 horas Tormenta (70% de probabilidad de lluvia) 21 °C 20:00 horas Lluvia débil (50% de probabilidad de lluvia) 20 °C 23:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 18 °C

La posibilidad de que aparezcan lluvias en Guadalajara el martes es más preponderante en la madrugada y por la tarde .

Clima nacional del martes 30 de septiembre al jueves 02 de octubre de 2025

La onda tropical se desplazará lentamente sobre el sureste y sur del territorio nacional, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero; ambos sistemas interaccionarán con un sistema de baja presión en el golfo de México y con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones, incluida la península de Yucatán, así como en el oriente, centro y occidente del país.

Prevalecerá ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Campeche.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA