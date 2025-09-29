Septiembre cerrará en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) con lluvias y este martes 30 se esperan precipitaciones de forma generalizada, aunque es más probable que aparezcan durante la tarde. Este es el pronóstico del clima para la ciudad:La probabilidad este martes de que llueva en Guadalajara es el 90 por ciento. Se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso por la tarde. Meteored advierte que el martes se verán principalmente cielos cubiertos en Guadalajara, aunque se esperan por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 25 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 14:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de noroeste, con rachas que podrán llegar hasta 25 km/h por la tarde.La posibilidad de que aparezcan lluvias en Guadalajara el martes es más preponderante en la madrugada y por la tarde. La onda tropical se desplazará lentamente sobre el sureste y sur del territorio nacional, asociada con una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero; ambos sistemas interaccionarán con un sistema de baja presión en el golfo de México y con la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, ocasionando lluvias fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones, incluida la península de Yucatán, así como en el oriente, centro y occidente del país.Prevalecerá ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Campeche.Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA