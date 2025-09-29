Este lunes 29 de septiembre el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) recibió una lluvia puntualmente fuerte que provocó distintas afectaciones en la ciudad.

De acuerdo con el radar Doppler del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) los ecos de lluvia en el AMG comenzaron a ingresar cerca de las 04:00 horas del día de hoy. Las nubes con carga se concentraron en Tlajomulco, Tonalá y Tlaquepaque.

La lluvia fue mitigando, pero las autoridades pidieron tomar precauciones ante el alto potencial de inundaciones y escurrimientos de agua peligrosos.

Ante ello, la Policía Vial Jalisco mantiene diversos cierres viales.

Estos son los cierres viales por la mañana del lunes 29 de septiembre

Retorno de avenida Mariano Otero y Anillo Periférico por inundación

Retorno de Anillo Periférico y avenida Belisario Domínguez por inundación

Lateral avenida López Mateos en el cruce con calle Cruz del Sur por inundación

Túnel sobre Anillo Periférico y avenida López Mateos

Paso a desnivel de avenida Ávila Camacho hacia Juan Pablo II, bajo la estación de la Línea 3 “Zapopan Centro”

En este momento, personal operativo de Policía Vial Jalisco, así como las distintas dependencias municipales de Protección Civil y Bomberos se encuentran desplegdaos en sitio atendiendo los puntos inundados en el Área Metropolitana de Guadalajara a fin de normalizar la circulación vehicular en la ciudad. Se exhorta a la población atender las indicaciones de los oficiales.

OB