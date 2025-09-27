Sábado, 27 de Septiembre 2025

HBO Max: Lista de series y películas que se estrenan en octubre 2025

Conoce todo lo que llegará a la plataforma de streaming para el mes del terror en 2025

Esto es todo lo que llegará a HBO Max en octubre. ESPECIAL / UNSPLASH BoliviaInteligente

Tan solo unos días nos separan de la "spooky season" del 2025 y no hay nadie más preparado y ansioso que HBO Max. La llegada de octubre implicará el estreno de diversas películas que giran en torno al Halloween como los clásicos It, Destino Final o Pesadilla en Elm Street.

Pero eso no es todo, octubre será el momento de estreno de la serie "It - Welcome to Derry", la gran apuesta de HBO Max para esta temporada. La serie funge de precuela a la clásica historia de Stephen King "It" y cuenta con la actuación protagónica de Bill Skarsgård, quien ha sido el Pennywise moderno.

Todos los estrenos en HBO Max para octubre de 2025

Series

  • Padre - 03/10/25
  • LA solución al estilo de Alabama - 11/10/25
  • La empresa de sillas - 13/10/25
  • Pequeños desastres - 23/10/25
  • It - Welcome to Derry - 26/10/25

Películas

  • Destino Final (1-5) - 1/10/25
  • It (1-2) - 3/10/25
  • Pesadilla en Elm Street (1-5) - 04/10/25
  • Scary Movie (2-3) - 15/10/25
  • Scream (2-3) - 15/10/25
  • Matria - 24/10/25
  • Contry Doctor - 29/10/25

