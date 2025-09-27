HBO Max: Lista de series y películas que se estrenan en octubre 2025

Tan solo unos días nos separan de la "spooky season" del 2025 y no hay nadie más preparado y ansioso que HBO Max. La llegada de octubre implicará el estreno de diversas películas que giran en torno al Halloween como los clásicos It, Destino Final o Pesadilla en Elm Street.

Pero eso no es todo, octubre será el momento de estreno de la serie "It - Welcome to Derry", la gran apuesta de HBO Max para esta temporada. La serie funge de precuela a la clásica historia de Stephen King "It" y cuenta con la actuación protagónica de Bill Skarsgård, quien ha sido el Pennywise moderno.

Todos los estrenos en HBO Max para octubre de 2025

Series

Padre - 03/10/25

LA solución al estilo de Alabama - 11/10/25

La empresa de sillas - 13/10/25

Pequeños desastres - 23/10/25

It - Welcome to Derry - 26/10/25

Películas

Destino Final (1-5) - 1/10/25

It (1-2) - 3/10/25

Pesadilla en Elm Street (1-5) - 04/10/25

Scary Movie (2-3) - 15/10/25

Scream (2-3) - 15/10/25

Matria - 24/10/25

Contry Doctor - 29/10/25

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara para octubre 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

