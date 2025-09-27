HBO Max: Lista de series y películas que se estrenan en octubre 2025

Tan solo unos días nos separan de la "spooky season" del 2025 y no hay nadie más preparado y ansioso que HBO Max. La llegada de octubre implicará el estreno de diversas películas que giran en torno al Halloween como los clásicos It, Destino Final o Pesadilla en Elm Street.Pero eso no es todo, octubre será el momento de estreno de la serie "It - Welcome to Derry", la gran apuesta de HBO Max para esta temporada. La serie funge de precuela a la clásica historia de Stephen King "It" y cuenta con la actuación protagónica de Bill Skarsgård, quien ha sido el Pennywise moderno.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB