El día de hoy, lunes 29 de septiembre, de acuerdo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), este mes se despide con precipitaciones en gran parte de la región: centro, sur, altiplano y occidente del país; esto debido a la vigente temporada de lluvias.

Por otro lado, en el estado de Jalisco se pronostica cielo mayormente nublado durante la mayor parte del día.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 29 de septiembre por la noche?

En el Área Metropolitana de Guadalajara, para el horario de la tarde-noche, se prevén temperaturas entre los 25 y 26 grados centígrados y algún que otro chubasco disperso.

De acuerdo al pronóstico del clima de Meteored, se prevé en la AMG este 29 de septiembre. Con temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 20 grados centígrados.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 29 de septiembre?

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 20 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 20:00 18 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 40% en la región 21:00 18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 22:00 18 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 50% en la región 23:00 18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

