¿LLOVERÁ esta noche en GDL? Pronóstico del clima para hoy, 29 de septiembre

Para este lunes 29 de septiembre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronóstico de hoy, 29 de septiembre se prevé temperaturas máximas de 20 grados centígrados por la noche. EL INFORMADOR/ ARCHIVO/ UNSPLASH/ G. Tovar

El día de hoy, lunes 29 de septiembre, de acuerdo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), este mes se despide con precipitaciones en gran parte de la región: centro, sur, altiplano y occidente del país; esto debido a la vigente temporada de lluvias.

Por otro lado, en el estado de Jalisco se pronostica cielo mayormente nublado durante la mayor parte del día.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 29 de septiembre por la noche?

En el Área Metropolitana de Guadalajara, para el horario de la tarde-noche, se prevén temperaturas entre los 25 y 26 grados centígrados y algún que otro chubasco disperso.

De acuerdo al pronóstico del clima de Meteored, se prevé en la AMG este 29 de septiembre. Con temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 20 grados centígrados. 

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 29 de septiembre?

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  20 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
20:00  18 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 40% en la región
21:00  18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región
22:00  18 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 50% en la región
23:00  18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

