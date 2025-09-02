El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó las acciones relevantes del 29, 30 y 31 de agosto, entre las que se destaca un aseguramiento de cientos de miles de pesos de droga en Jalisco.

En acciones coordinadas por distintas organizaciones de seguridad, en el pasado fin de semana se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Veracruz.

Entre las acciones más destacadas se encuentran las siguientes:

Chihuahua

En Guadalupe y Calvo, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano catearon un inmueble, aseguraron dos armas largas, cuatro cargadores, 135 cartuchos, dosis de marihuana, una placa balística, seis artefactos explosivos improvisados, un chaleco táctico, dos placas balísticas y siete vehículos, cinco de ellos con reporte de robo.

Ciudad de México

En la alcaldía Cuauhtémoc, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un sujeto, integrante de una célula delictiva, le aseguraron diversas dosis de droga, un vehículo y dinero en efectivo.

En la alcaldía Gustavo A. Madero, en la colonia San Felipe de Jesús, policías de las SSC, GN, Semar y Fiscalía General de Justicia (FGJ) catearon un inmueble donde aseguraron 10 toneladas de autopartes.

En las alcaldías Tlalpan, Azcapotzalco e Iztapalapa, elementos de SSC, Semar y FGJ durante el cateo a siete inmuebles, detuvieron a 10 personas, les aseguraron más de 1,000 dosis de cocaína, marihuana y metanfetamina junto con dos kilos de marihuana.

Jalisco

En Mezquitic, elementos de la Guardia Nacional, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, aseguraron un arma larga, tres armas cortas, cinco cargadores, 102 cartuchos, mil 600 dosis de metanfetamina, tres chalecos tácticos y dos placas balísticas. El costo de la droga asegurada es de 434 mil pesos.

Sinaloa

En Culiacán, en la colonia Urbivilla del Cedro, elementos de FGR, GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal catearon un inmueble donde aseguraron 32 armas largas, cinco armas cortas, 59 cargadores, 100 cartuchos, 150 kilos y 80 litros de sustancias químicas. El costo de la droga asegurada es de 62.1 millones de pesos.

En Elota, en el poblado Japuino, elementos del Ejército Mexicano localizaron un fusil Barrett, un arma larga, 32 cargadores, 1,105 cartuchos y dos chalecos tácticos.

En Culiacán, en el fraccionamiento Bugambilias, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos personas a bordo de un vehículo, les aseguraron tres armas largas, 27 cargadores, 1,946 cartuchos y dos chalecos tácticos.

En Culiacán, elementos de GN detuvieron a dos personas, asegurándoles un arma larga, un arma corta, nueve cargadores, 156 cartuchos y un vehículo.

Guanajuato

En León, Acámbaro y Dolores Hidalgo, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, les aseguraron un arma corta, 40 dosis de drogas y dos motocicletas.

