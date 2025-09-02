Calidad del Aire AMG: ¿Cómo amanece la ciudad HOY 02 de septiembre de 2025?

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este martes 02 de septiembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire como Buena en la mayoría de las zonas.Santa Margarita: 21 puntos IMECA Santa Anita: 41 puntos IMECA Las Pintas: 46 puntos IMECA Miravalle: sin datos IMECA Tlaquepaque: 31 puntos IMECA Oblatos: 28 puntos IMECA Santa Fe: 42 puntos IMECAPoblación en general y población sensible:Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años:Disfruta actividades al aire libreMenores de 12 años, personas gestantes y población general:Disfruta actividades al aire libre*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV