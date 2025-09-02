El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la formación de la Depresión Tropical Doce-E, en el océano Pacífico. Los desprendimientos nubosos del sistema originarán lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en costas de Guerrero.Las precipitaciones mencionadas podrían ser con descargas eléctricas y granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.Ante ello, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Manzanillo emitió una serie de recomendaciones para los visitantes del municipio costero.La Depresión Tropical Doce-E se localiza a 345 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 24 km/h. Se esperan vientos sostenidos de hasta 55 km/h con rachas que llegarán a los 75 km/h. El oleaje será de 2.5 a 3.5 metros.Los efectos esperados son los siguientes:El pronóstico señala que las lluvias se extenderán durante este martes 2 y la madrugada del miércoles 3 de septiembre, alcanzando costas de Jalisco, Colima, Michoacán y, por la noche, el sur de Baja California Sur.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB