El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la formación de la Depresión Tropical Doce-E, en el océano Pacífico. Los desprendimientos nubosos del sistema originarán lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en costas de Guerrero.

Las precipitaciones mencionadas podrían ser con descargas eléctricas y granizo, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados. Los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Ante ello, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Manzanillo emitió una serie de recomendaciones para los visitantes del municipio costero.

La Depresión Tropical Doce-E se localiza a 345 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 24 km/h. Se esperan vientos sostenidos de hasta 55 km/h con rachas que llegarán a los 75 km/h. El oleaje será de 2.5 a 3.5 metros.

Los efectos esperados son los siguientes:

Lluvias muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas

Rachas de viento de 50 a 70 km/h

Oleaje elevado de hasta 3.5 metros

Posibles encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas

El pronóstico señala que las lluvias se extenderán durante este martes 2 y la madrugada del miércoles 3 de septiembre, alcanzando costas de Jalisco, Colima, Michoacán y, por la noche, el sur de Baja California Sur.

Estas son las recomendaciones de Protección Civil Manzanillo ante la llegada de la depresión tropical Doce-E

Extreme precauciones en zonas costeras

Evite actividades marítimas y turísticas en playa

No cruce ríos o arroyos crecidos

Atienda las indicaciones de Protección Civil

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB