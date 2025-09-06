Según informó la Fiscalía del Estado, un individuo señalado de extorsionar a una persona —exigiéndole hasta 400 mil pesos a cambio de no causarle daño—, fue detenido y vinculado a proceso gracias a las acciones de la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones, perteneciente a la Vicefiscalía de Investigación Criminal Especializada.

De acuerdo con las investigaciones, Bernardo “N” habría comenzado a extorsionar a su víctima el 27 de junio pasado, enviando mensajes intimidatorios en los que amenazaba con atentar contra su vida si no le entregaba una fuerte suma de dinero.

Se sabe que el acusado conoció a la víctima en 2021, cuando coincidieron en un entorno laboral. Sin embargo, en 2024, fue separado de su cargo tras denuncias por presunto acoso hacia otras trabajadoras.

A finales de junio de este año, Bernardo “N” habría iniciado una serie de amenazas directas por medio de mensajes, elevando el tono con el paso de los días y exigiendo un pago de 400 mil pesos para no actuar en contra de la víctima y sus seres queridos.

Gracias a tareas de inteligencia por parte de la unidad especializada, se diseñó un operativo para proteger a la víctima y capturar al sospechoso en el momento exacto en que pretendía recibir el dinero. La acción fue llevada a cabo con éxito en la colonia El Colli Urbano, donde se logró su aprehensión en flagrancia.

Posteriormente, el acusado fue presentado ante la autoridad judicial, que determinó su vinculación a proceso por el delito de extorsión agravada. Como medida cautelar, deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa durante un año.

Mientras tanto, la Vicefiscalía contará con un plazo de seis meses para concluir la investigación complementaria que sustente la acusación y pueda conducir a una sentencia.

AO

