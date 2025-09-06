Oficiales de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara detuvieron a un sujeto que habría sido señalado por robar a un conductor de Empresas de Redes de Transporte (ERT) en la colonia Capilla de Jesús.

Los Policías de Guadalajara atendieron un reporte sobre personas agresivas al exterior de un domicilio ubicado en avenida Puebla, entre calle Hospital y calle Juan Álvarez. Al llegar al lugar, se recabó el testimonio de un trabajador de una ERT que acusó que un sujeto habría abordado al vehículo de su trabajo y le despojó su celular con un valor de 15 mil pesos.

El sujeto identificado como Cristian "N" de 23 años de edad, fue aprehendido y remitido ante el agente del Ministerio Público.

Las características del detenido coinciden con la descripción de un supuesto responsable de otros robos a trabajadores de ERT en los límites de la colonia Santa Teresita y Mezquitán Country.

OB