Una mujer identificada como Fabiola Guadalupe “N” fue detenida durante el día de ayer por elementos de la Policía de Investigación, tras ser señalada como presunta autora intelectual de un feminicidio ocurrido en 2021. La captura se llevó a cabo mediante una orden de aprehensión emitida por un juez.

La aprehensión se efectuó el pasado 3 de septiembre en el Fraccionamiento Puerta Grande, ubicado en el municipio de Tala, como resultado de trabajos de inteligencia y seguimiento realizados por agentes especializados.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos tuvieron lugar el 15 de junio de 2021, en la colonia Lomas del Paraíso, en Guadalajara. Según la indagatoria, Fabiola Guadalupe “N” habría citado a la víctima en la calle Río San Juan de Dios, y tras una discusión, presuntamente instruyó a tres sujetos que la acompañaban para que le dispararan. La víctima perdió la vida a causa de las heridas y su cuerpo fue abandonado en un río, donde fue encontrado dos días después.

El mandamiento judicial fue emitido por el Juez Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito Judicial. La persona detenida ya fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con su proceso penal.

AO

