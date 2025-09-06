Eligen a Mirza Flores como coordinadora de MC en Jalisco

Mirza Flores fue elegida como coordinadora estatal operativa de Movimiento Ciudadano en Jalisco. La ex diputada federal ocupará el cargo hasta 2028 y refrenda su posición que comenzó desde el año pasado como coordinadora interina del partido emecista en el estado.

Mirza Flores fue elegida por unanimidad en la V Convención de Movimiento Ciudadano en el estado, reunión a la cual asistieron el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus o el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

Te recomendamos: Rinden homenaje a Guillermo Cosío Vidaurri en su 96 aniversario

En su discurso, Mirza Flores detalló cuáles serán los principales objetivos de cara a la elección intermedia de 2027, el primero de ellos es obtener mejores resultados en el Congreso de Jalisco.

“En las elecciones de 2027 vamos a consolidar nuestro liderazgo político y nuestros objetivos están muy claros: primero, vamos a aumentar el porcentaje total de nuestra votación, vamos a repetir la hazaña del 2021 conquistando la mayoría en el Congreso local para que nuestro gobernador Pablo Lemus pueda seguir impulsando políticas públicas”.

También es una meta ganar todas las alcaldías de la Zonas Metropolitana de Guadalajara y las ciudades medias para seguir apostando por mejores gobiernos para la población.

Otro objetivo es que Jalisco siga siendo el estado que más votos le aporte a Movimiento Ciudadano a nivel nacional como ha sido durante las últimas elecciones.

“Vamos a seguir dándole muchos votos a Movimiento Ciudadano nacional, es un proyecto en el que creemos y amamos”.

Mirza Flores afirmó que regresarán a su origen, es decir, a mantener cercanía con la población y refrendar el origen del movimiento emecista.

“Manteniendo la cercanía con la gente, escuchando, trabajando en la calle y teniendo presencia en las comunidades. Mi responsabilidad es y será estar recordándonos el origen de nuestras causas y salud con ustedes a visitar a todas las familias de Jalisco”.

La ex legisladora destacó que MC ha tenido buenos gobiernos en Jalisco, resaltando algunas estrategias como el garantizar medicamentos oncológicos gratuitos para niñas y niños con cáncer, contar con un buen sistema educativo, la inversión en infraestructura o garantizar la entrega gratuita de útiles y calzado para estudiantes

Lee también: Rutas de camiones detendrán sus recorridos el domingo en la ZMG

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, destacó los gobiernos encabezados por el partido en Jalisco y afirmó que el objetivo es ser una alternativa al futuro del país.

“Movimiento Ciudadano está llamado a ser una alternativa para el futuro de este país, a ganar la presidencia de la República en 2030, a darle a Pablo Lemus una mayoría legislativa en el Congreso de Jalisco”.

Máynez recordó a Cecilia Ruvalcaba, regidora de Teocaltiche y enfermera quien fue asesinada en mayo pasado mientras desempeñaba su labor. Y pidió que haya autocrítica para mejorar las condiciones de cara a la elección de 2027.

Mientras que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pidió al partido estar abierto ante la participación ciudadana.

NA