El Gobierno de Jalisco informó este jueves que, a través de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, solicitó el inicio de una investigación en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para aclarar, solventar y sancionar, las irregularidades en el área de Servicios Médicos Forenses (Semefo) que se hicieron públicas en un medio de comunicación local, mismas que daban cuenta del resguardo de cuerpos en diversas cajas.

“Las imágenes mostradas corresponden a un mal procedimiento por parte del personal del Semefo que no coincide con el protocolo de actuación que se sigue en el IJCF, por ello, desde que se tuvo conocimiento del hecho se inició con la apertura de procedimientos administrativos en contra de quien o quienes resulten responsables y se aplicará la sanción correspondiente”, aseguraron las autoridades estatales a través de un comunicado.

Por ello, refirieron, esta mañana el coordinador General Estratégico de Seguridad, Ricardo Sánchez Beruben, realizó un recorrido por las instalaciones del Semefo para corroborar que estas acciones sigan presentándose.

“En la supervisión, constató que el procedimiento que se lleva a cabo es el indicado por el protocolo y que lo que las imágenes muestran, se trató de una desafortunada e indignante escena que no se volverá a repetir”, refirió el comunicado.

Por su parte el director del IJCF, Gustavo Quezada, reconoció que las imágenes mostradas no son compatibles con los principios de trato digno que se les da a los cuerpos de forma habitual, y dijo desconocer los detalles de cómo fue que ocurrieron estos hechos, pero que esto no significa que se dejarán de sancionar, “por lo que se comprometió a agotar la investigación interna de forma exhaustiva y a garantizar que escenas como las exhibidas no ocurran de nuevo”.

Sobre la saturación en la carga laboral que se tiene en el Semefo que impide realizar los trabajos de identificación, la cual calificaron como “aparente”. Quezada Esparza explicó que durante los meses más críticos de la pandemia por COVID-19 se tuvo un descenso en dichos procesos, mismos que fueron atribuidos a la reducción de personal que por contagio o al ser de grupos vulnerables dejó de acudir a laborar, “sin embargo, desde hace un par de meses se ha estado al corriente; y actualmente se trabaja con el 90% del personal médico”.

Informan protocolos de identificación de cuerpos

El director del instituto detalló que los trabajos de identificación humana que se realiza a un cuerpo ingresa en el Semefo son:



Toma de fotografía con fines de identificación de la persona y sus prendas

Dictamen odontológico

Toma de huellas dactilares para su posterior confronta

Toma de muestra biológica para la obtención de perfil genético

Necropsia y media filiación

Antropología

En el caso de los segmentos anatómicos, aseguró se conforma un expediente primario, que resulta del total de actos realizados al segmento en el anfiteatro.

“Una vez que el área de Genética obtiene el perfil de cada segmento analizado, se procede a realizar una asociación con el resto de los segmentos que corresponden de acuerdo a su perfil genético; esta asociación es tendiente a obtener un cuerpo completo, también, se realizan procesos de identificación a través de Lofoscopía”, dijo.



Incluso, Quezada adelantó que en los próximos días se pondrá en marcha el nuevo laboratorio de genética, con el cual “se agilizarán aún mas los procesos”, aunque no se informó el número de personal y perfiles que trabajarán en él ni con qué equipamiento contará.

IM