Recomendación por la crisis forense no se cumple: CEDHJ

A ocho meses de haber emitido la Recomendación 10/2019, por el caso de dos tráileres que trasladaron cuerpos de personas fallecidas por la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en septiembre de 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha visto mínimos avances en su cumplimiento, sentenció Fernando Zambrano Paredes, coordinador general de Seguimiento.

“No ha habido ningún punto que se haya cumplido a cabalidad, sí ha habido avances, pero a cabalidad ningún punto se ha cumplido hasta la fecha”, afirmó el funcionario.

El 20 de mayo de 2019 la CEDHJ presentó la Recomendación 10/2019, documento que evidenció las violaciones a los derechos humanos y la falta de trato digno hacia las personas que fueron almacenadas en cajas de tráileres refrigerantes en septiembre de 2018, después de verse rebasadas las cámaras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Fueron en total 24 puntos recomendatorios, de los cuales 10 se dirigieron a la Fiscalía del Estado y al IJCF. En estos, se solicitó ofrecer una disculpa pública a familiares de desaparecidos, implementar un protocolo de intercomunicación inmediata y concretar la construcción de un cementerio forense, entre otras recomendaciones.

La falta de comunicación fue de los principales factores para la acumulación de cuerpos, pues cuando se localizaba uno no se cruzaban sus datos con las denuncias por desapariciones, por lo que la persona era finalmente almacenada en lugar de ser entregada a sus familiares.

“Los avances que tenemos más significativos —son avances, no cumplimientos— tienen que ver con los protocolos o el sistema de archivo básico para personas fallecidas que debe compartir el IJCF con las diversas áreas que se encuentran en el Servicio Médico Forense y Fiscalía”, señaló Zambrano.

El cuarto visitador, Javier Perlasca Chávez, lamentó que la comunicación aún se realiza mediante oficios en lugar de aprovechar herramientas tecnológicas. Tampoco se ha concretado la construcción del cementerio forense para inhumar a personas que ya cuentan con el expediente básico de identificación (que incluya ADN, huellas digitales, registro dental, señas particulares, etcétera).

Aunque se adquirieron algunos espacios en cementerios en Guadalajara y El Salto, estos son ya insuficientes ante los crecientes hallazgos de fosas clandestinas con cientos de cuerpos sin ser identificados aún.

Gobierno debería disculparse

A fin de manifestar acercamiento y empatía con los familiares de las personas cuyos cuerpos fueron almacenados de manera indecorosa en cajas refrigerantes de dos tráileres, el Gobierno del Estado debe disculparse de manera pública, expuso el cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Javier Perlasca Chávez.

“Las disculpas públicas son una parte del sistema de reparación integral del daño, es el reconocimiento de que la institución responsable, en este caso los organismos de Gobierno, no hicieron lo que tenían que haber hecho y se vieron rebasados o su capacidad de respuesta lo único que trajo fue la violación a los derechos humanos”.

Las disculpas son el primer punto de la Recomendación 10/2019, por la contingencia forense por el almacenamiento de cuerpos en tráileres.

Sin embargo, el gobernador de Jalisco no lo admitió.

“Vamos a atender la recomendación, pero nos parece inapropiado pedir disculpas por algo que nosotros no hicimos, le pedí a la Secretaría General de Gobierno que revise completa y yo adelantaría que vamos a atenderla, pero ese punto no es la ruta porque no es responsabilidad de este Gobierno”, declaró en su momento.

Perlasca explicó que el Gobierno de Jalisco es el mismo desde que se instituyó constitucionalmente y lo que ha variado en todo este tiempo es la administración en turno.

“No se trata de asumir culpas ajenas, se trata de una postura de Gobierno congruente con una actitud de resolver el problema y una de las medidas es esta, y además permite acercarse a las víctimas. El carácter de víctimas se dio porque no se hizo lo que se debió haber hecho y no hubo un acercamiento para resolver su problema y se marcó esa distancia”, complemento el cuarto visitador de la CEDHJ.

