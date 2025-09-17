Tras el abandono de 6 cuerpos en el municipio de Ojuelos que habrían sido asesinados en el estado de Zacatecas, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, afirmó que ya están buscando aclarar la situación.

El mandatario explicó que ya se comunicó con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para dar parte del caso.

"Tuve comunicación con la directora del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública nacional, con Marcela Figueroa, para hacer del conocimiento la situación y para que estos 6 asesinatos entren a la estadística de Zacatecas y no a la de Jalisco".

El funcionario criticó la intención de haber movido los cuerpos, por ello, informó que solicitó la apertura de una carpeta de investigación para dar con los responsables del caso.

"Alguien se trató de pasar de listo moviendo los 6 cuerpos que fueron ejecutados en Zacatecas y pasándolos del lado de Jalisco. Le pedí al fiscal iniciar una carpeta de investigación para poder localizar cámaras, testigos para saber quién movió los cuerpos".

Los 6 cuerpos fueron encontrados desde el pasado domingo en un predio sobre la carretera Ojo Caliente a Ojuelos, a la altura de la comunidad de La Venta de San Agustín, del municipio de Pinos, en el estado de Zacatecas. Sin embargo, el martes la Fiscalía de Jalisco reportó que los cadáveres habían sido encontrados en un predio de la comunidad de Morenitos, en el municipio de Ojuelos y ya en Jalisco.

Lemus garantiza apoyos para afectados por inundaciones

Tras las inundaciones ocurridas en varios municipios de Jalisco, entre ellas en Tlajomulco de Zúñiga, donde más de 200 viviendas se han visto afectadas por el desbordamiento del arroyo Seco, Pablo Lemus se comprometió a garantizar los apoyos para las personas afectadas. Esto sería para afectados en municipios como Tlajomulco, Tlaquepaque, Ocotlán, entre otros.

En el caso de El Salto, el mandatario señaló que el municipio no entregó los dictámenes a tiempo, pero buscarán la forma de apoyar a su población. Para evitar las inundaciones, el gobernador dijo que harán una intervención en Adolf Horn, en específico en la zona del Arroyo Seco, aunque dejó en claro que esperarán la opinión de especialistas en temas hidrológicos.

