Pensión Bienestar: Este día de septiembre se hará el último depósito

Durante este mes de septiembre continúan los pagos para diferentes programas sociales, entre ellos los correspondientes a la Pensión Bienestar, del bimestre septiembre y octubre, se trata del quinto pago del año.

Programas que recibirán su depósito

Este mes de septiembre, los programas "Pensión Adultos Mayores", "Pensión Mujeres Bienestar", "Pensión Personas con Discapacidad" y "Programa Madres Trabajadoras" son los que recibirán depósito.

Montos por programa

Pensión para Personas Adultas Mayores: 6,200 pesos.

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,200 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar: 3,000 pesos.

Programa hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

¿Cuándo terminan los depósitos?

Estos depósitos terminarán el próximo jueves 25 de septiembre, cuando finalmente se deposite el recurso a quienes inicien su apellido con las letras “W”, “X”, “Y” y “Z”.

