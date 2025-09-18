Jueves, 18 de Septiembre 2025

Pensión Bienestar: Este día de septiembre se hará el último depósito

Durante este mes de septiembre, se han dispersado los recursos de la Pensión Bienestar 

¿Cuándo terminan los depósitos del bimestre septiembre-octubre? ESPECIAL / BANCO DEL BIENESTAR

Durante este mes de septiembre continúan los pagos para diferentes programas sociales, entre ellos los correspondientes a la Pensión Bienestar,  del bimestre septiembre y octubre, se trata del quinto pago del año.

Programas que recibirán su depósito

Este mes de septiembre, los programas "Pensión Adultos Mayores", "Pensión Mujeres Bienestar", "Pensión Personas con Discapacidad" y "Programa Madres Trabajadoras" son los que recibirán depósito.

Montos por programa

Pensión para Personas Adultas Mayores: 6,200 pesos.
Pensión para Personas con Discapacidad: 3,200 pesos.
Pensión Mujeres Bienestar: 3,000 pesos.
Programa hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

¿Cuándo terminan los depósitos?

Estos depósitos terminarán el próximo jueves 25 de septiembre, cuando finalmente se deposite el recurso a quienes inicien su apellido con las letras “W”, “X”, “Y” y “Z”.

