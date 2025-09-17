Sube a 20 el número de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

Este miércoles, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México notificó que la cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa subió a 20.

De acuerdo con la autoridad, al corte de las 10:00 horas, sumaban 20 decesos, 33 personas han sido dadas de altas y otras 31 continúan hospitalizadas.

La explosión ocurrió la tarde del miércoles 10 de septiembre, cuando un camión cisterna con capacidad de 49 mil 500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, en el este de la capital.

Las autoridades continúan las investigaciones sobre la causa de los hechos.

No obstante, medios locales han informado que, según conclusiones del peritaje de la Fiscalía General de Justicia de la capital, el exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor del camión de gas, de la compañía Silza, provocaron la volcadura del vehículo.

Asimismo, precisan que el conductor iba a una velocidad "del orden de los 50 kilómetros por hora, mientras que la máxima permitida en la zona es de 40 kilómetros por hora" y que perdió el control de la unidad en una glorieta.

También, apuntó que el manejo del tractocamión se hizo "sin la suficiente capacidad técnica al momento del hecho, ya que no mantuvo el control direccional del mismo, así como su carril de circulación correspondiente".

Según lo difundido por los medios, el documento compartido por la Coordinación General de Servicios Periciales de la fiscalía capitalina esclarece que "el estado del pavimento en el perímetro del siniestro estaba seco" y que no hubo obstáculos en el terreno, como baches o topes, por lo que "el accidente sucedió en el momento que el conductor perdió el control".

Estas conclusiones se suman a lo expuesto por la fiscalía local el jueves pasado, cuando se consideraba como principal causa el exceso de velocidad, responsabilidad del conductor.

