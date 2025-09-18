Agentes de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social acudieron a un domicilio ubicado en la colonia Moderna para investigar un posible caso de crueldad animal.

Los oficiales se presentaron en un predio sobre la calle Argentina de la colonia mencionada luego de que se interpusiera una denuncia sobre el abandono de dos perros dentro de la finca; uno de ellos encontrado ya sin vida.

Agentes investigadores encontraron al perro sin vida — un pastor alemán — dentro de la cochera del domicilio y al segundo —braco alemán— en evidente estado de abandono en la azotea de la misma. En el rescate apoyó personal de la Unidad de Protección Animal de Guadalajara.

Con la carpeta de investigación iniciada por la Agente de Ministerio Público de Crueldad Animal se pudo obtener una orden de cateo para retirar el cadáver y rescatar al segundo canino el pasado sábado 13 de septiembre. El propietario del inmueble no pudo ser localizado.

La Unidad de Protección Animal del Municipio de Guadalajara, en compañía de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, procedieron a retirar el cadáver del pastor alemán y a resguardar para su atención veterinaria al braco alemán. Este último se encuentra en las instalaciones municipales recibiendo atención veterinaria para su recuperación.

