Se salva de la balacera, pero “pierde” su auto

Durante la tarde de ayer, Eduardo circulaba sobre la calle Morelos a bordo de un Tiida, rumbo a la zona de la avenida Chapultec. Se estacionó frente al restaurante de comida japonesa, donde estuvo, por algunos momentos, el ex Fiscal de Jalisco, Luis Carlos Nájera.

Caminó hacia el edificio de cristal ubicado en el número 15 de la misma avenida cuando de pronto notó que en la fachada del restaurante “rebotaron” decenas de casquillos. “Nos fuimos corriendo al edificio, ahí ya todos ya estaban tirados en el piso; yo me quedé en cuclillas para seguir viendo, cuando salió un tipo enorme con una metralleta negra y él ni siquiera podía controlarla, sólo le pisó (al gatillo) y salieron los balazos por todos lados, por eso hay disparos ahí en los vidrios del restaurante”, relató Eduardo, aún impresionado.

Policías municipales llegaron al lugar. EL INFORMADOR/G. Gallo

Según contó, la populosa Chapultepec se paralizó por algunos minutos, varios vehículos se detuvieron sobre la avenida, algunos transeúntes se tiraron al suelo, otros corrieron por todos lados, “se escucharon muchos gritos y después, un silencio”, agregó.

Relató que si no hubiera bajado de su auto, seguramente habría resultado lesionado, pues en uno de los cristales recibió un impacto de bala, “ahora no me lo quieren dejar llevar, se lo van a llevar porque tiene un balazo y es una evidencia. ¿Yo qué culpa tengo?, la única culpa que tuve fue estar en el lugar equivocado, me salvé por segundos”, dijo.

Un auto particular muestra los daños colaterales. Policías municipales llegaron al lugar. EL INFORMADOR/G. Gallo

Sobre el suelo, afuera del restaurante, quedaron regados más de 100 casquillos de grueso calibre, así como un chaleco antibalas y una gorra con la leyenda “Delta” en la parte delantera, los cuales se presume eran portados por los atacantes. Los negocios alrededor del punto comenzaron a cerrar sus puertas minutos después del incidente, mientras que Eduardo tendrá que esperar hasta el término de los peritajes para poder conocer cuál será el destino de su vehículo.