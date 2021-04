Se manifiestan otra vez en Casa Jalisco en busca de sus desaparecidos; van cuatro protestas en el mes

Por cuarta ocasión en lo que va del mes familiares y amigos en busca de sus desaparecidos se manifestaron esta tarde en Casa Jalisco para exigir la localización de sus seres queridos.

Entre ellos se encuentra Gloria Torres, una de las madres que organizaron la caminata de este día. Desde la noche del 2 de abril no sabe nada de su hijo Jaime Jonathan Lira Torres, de 25 años, cuando salió de su casa a las 23:00 horas aproximadamente para ir a ver a su novia, pero nunca llegó.

Gloria supo que antes de llegar a casa de la joven pasó a saludar a saludar a algunas personas a un domicilio en la colonia Echeverría, en GUadalajara, hasta donde llegaron varios hombres armados y se lo llevaron a bordo de una camioneta junto con otras tres jóvenes.

“Dicen que llegó una camioneta y dos carros y se los llevaron a todos, a Jonathan y a las tres jovencitas que eran conocidas de mi hijo. La denuncia fue presentada el 3 de abril y desde entonces voy cada tercer día a la Fiscalía y no me dan respuesta. Ya casi un mes de su desaparición y yo soy la que me ando moviendo, pegando carteles, difundiendo la foto de mi hijo para que me ayuden a encontrarlo. Diario hablamos a Semefo, a Locatel, y no tenemos información de dónde está”, expresó Gloria.

La caminata comenzó en los Arcos de Guadalajara, de ahí partieron hacia casa Jalisco, donde permanecieron hasta que acudió la Coordinadora y Enlace del Programa Alerta Amber, Amparo Ramos, quien se comprometió a sumar la carpeta de investigación de Jonathan a las indagatorias de la desaparición de las tres jóvenes, pues, según le explicaron, las indagatorias se llevaban a cabo por separado debido a que él es hombre, pese a que fueron privados de la libertad en el mismo hecho.

“Es una preocupación muy grande el no saber nada de tu hijo, el que no sepas dónde está, que pasen días y días nadie sepa dar una respuesta de dónde lo tienen. Es una angustia horrible que hasta ahora yo comprendo a todas las mamás cuando hacen estas marchas, que los andan buscando, porque no pierde una la esperanza de encontrarlos”, finalizó.

Esta es la cuarta protesta en el mes que llega a casa Jalisco para exigir ahí ayuda de las autoridades estatales en la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

La primera fue convocada por integrantes del colectivo Huellas de Amor el 15 de abril, seguida de la caminata realizada por familiares de los jóvenes Arturo y Santiago Aguilera (quienes ya fueron liberados por sus captores), mientras que la tercera se llevó a cabo apenas el lunes pasado, cuando integrantes del colectivo Entre Cielo y Tierra permanecieron alrededor de tres horas en las inmediaciones del recinto para obtener una respuesta por parte de la Fiscalía.

LS