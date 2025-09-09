STyPS invita a sumarse a la tercera convocatoria del Distintivo Laboral al Estilo Jalisco 2025

Con el objetivo de reconocer a las empresas que priorizan la integridad física y mental de su personal a través de medidas de seguridad y salud ocupacional, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social estatal (STyPS) invitó a organizaciones a sumarse a la tercera convocatoria del Distintito Labora al Estilo Jalisco 2025, abierta del 1 de septiembre hasta el 28 de noviembre.

Este reconocimiento garantiza condiciones laborales adecuadas, promueve el bienestar integral de las y los trabajadores y fortalece una productividad sostenida que impulsa el desarrollo de la entidad, afirmó el director de Planeación y Control de la STyPS, José Guadalupe Pérez Mejía . Añadió que se abrió una tercera convocatoria de este Distintivo gracias al interés que mostraron los centros de trabajo en obtener reconocimientos en las últimas dos ediciones.

En la primera de ellas, llevada a cabo entre marzo y abril pasados, 392 empresas se registraron, de las cuales 51 culminaron su proceso y recibieron visitas de verificación por parte de personal de la Secretaría. De estas organizaciones, 45 cumplieron satisfactoriamente con los requisitos y obtuvieron su Distintivo Laboral. Para la segunda convocatoria, realizada entre abril y julio, 900 centros de trabajo se registraron y 642 entregaron toda su documentación. Actualmente están en curso las visitas de verificación a estas organizaciones.

“ Este distintivo de responsabilidad laboral al Estilo Jalisco 2025 tiene como propósito garantizar el cumplimiento de la normatividad legal en materia de seguridad e higiene principalmente, prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales mediante sistemas de gestión de riesgos e impulsar la capacitación continua en seguridad laboral y primeros auxilios en todos los niveles organizacionales ”, comentó Pérez Mejía.

“ De igual manera, busca fomentar políticas inclusivas para personas trabajadoras con necesidades especiales, sensibilizar sobre la importancia de contar con entornos laborales seguros y promover una cultura de trabajo responsable, basada en la prevención, pero, sobre todo, en la mitigación de riesgo en el trabajo ”, agregó.

El director de Planeación y Control afirmó que los beneficios de contar con este distintivo son:

El reconocimiento público como empresa comprometida con la seguridad y el bienestar laboral

Asesoría técnica en materia laboral durante todo el proceso

El fortalecimiento de la retención de talento

Mejora en la reputación organizacional y exenciones de inspecciones ordinarias durante un periodo de dos años, salvo en casos de accidentes y/o denuncias

La convocatoria está abierta para todos los centros de trabajo del estado y cuenta con tres modalidades: microempresas, (hasta 10 trabajadores), pequeña empresa, (de 11 a 50 empleados), mediana empresa (de 51 a 250) y grandes empresas (más de 250 personas). El registro se debe realizar en el siguiente sitio web.

Por su parte, Paloma Castillón Morales, coordinadora del Distintivo , explicó que el reconocimiento consta de siete pasos: registro de datos generales y de contacto, entrega de documentación y autoevaluación, visita de verificación por parte de inspectores de la STyPS, entrega del dictamen y, dependiendo los resultados, se brinda un tiempo a la empresa para subsanar observaciones o comentarios que se hayan realizado. Por último, aquellos centros de trabajo que hayan pasado satisfactoriamente la revisión serán acreedores del galardón y de seguimientos, acompañamientos y asesorías.

De acuerdo con cifras del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) , en julio pasado se registraron ante el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) 105 mil 60 patrones en el estado. El sector servicio concentra la mayor parte, con 32.62 %, alrededor de 34 mil 270, seguido de comercio con 29.53 % e industria de la transformación con 14.79 %.

“ Estos datos nos muestran la diversidad y fortaleza del tejido productivo jalisciense, y al mismo tiempo refuerzan la importancia de que más centros de trabajo se sumen a esta convocatoria del distintivo ”, anotó Pérez Mejía.

