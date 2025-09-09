Luego de la abundante lluvia registrada la tarde noche de ayer en Tlajomulco, el Arroyo Seco que corre por avenida Adolf Horn se desbordó , por lo que se mantiene cerrada la circulación desde el fraccionamiento Altus Bosque hasta avenida Concepción, informó el ayuntamiento.

Personal del Gobierno municipal ya realiza labores de desfogue en la zona para restablecer la circulación. Se recomienda tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras concluyen las labores.

Al momento, de manera preliminar, no se registran viviendas ni negocios inundados, pero se realizan recorridos de vigilancia en Altus Bosque y la colonia La Gigantera. También se reportaron vehículos varados por los altos niveles que alcanzó el agua en ciertos puntos de la vialidad. Además, un árbol cayó sobre un vehículo estacionado en la avenida a su cruce con Camino a San Cruz.

Personal de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, y su brigada Forestal, Servicios Públicos, Proyecto Cabecera, Maquinaria, Obras Públicas y de Agua Potable y Cuerpos Hidráulicos trabajan en labores de desazolve de rejillas, alcantarillas y bocas de tormenta.

El presidente municipal de Tlajomulco, Qurino Velázquez, señaló que ayer se reportó la lluvia más copiosa en lo que va del temporal en el municipio. Aseguró que se mantienen las labores de limpieza hasta eliminar riesgos para conductores y peatones.

“Una vez terminado nuestro ejercicio de rendición de cuentas, estaremos volviendo a dar un recorrido de revisión. Dentro de todo lo que cabe nos alienta que no tenemos ninguna situación que nos pueda alterar, o de peligro máximo”, comentó.

En tanto, también se registraron inundaciones en las avenidas De los Altos, Concepción, Javier Mina, Jesús Michel González, San Víctor y López Mateos Sur, a la altura de San Agustín. Mientras tanto, otros dos árboles más cayeron en los poblados de San José del Valle y Santa Cruz del Valle. Al momento no se reportan personas lesionadas.

