Prevén 4 por ciento de incremento para presupuesto de la UdeG

La rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter, confió en que para el próximo año el presupuesto para la casa de estudios crezca por lo menos 4 por ciento, es decir similar a la inflación.

Explicó que el presupuesto de este año se ha destinado la mayor parte para la infraestructura educativa.

"Ahorita lo que hemos estado tiene que ver con la construcción de los centros universitarios que tenemos pendientes, preparatorias, equipamiento e intervenciones", comentó.

El Consejo General Universitario (CGU) aprobó el primer presupuesto constitucional de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para 2025.

PUEDES LEER: Suman 50 viviendas afectadas por inundación en Adolf Horn

Se autorizó que la UdeG ejerza el año próximo 18 mil 602 millones de pesos, lo que significa 1,082 millones de pesos más respecto de 2024. En esta cifra se incluye el subsidio federal que tuvo un incremento de 3.1 por ciento, equivalente a la inflación anual.

La rectora Karla Planter aclaró que en la propuesta entregada anoche por la Secretaría de Hacienda al Congreso hubo un error donde se contempla una disminución del 56 por ciento a todas las universidades públicas, pero claramente se trata de un error humano que se tendrá que resolver.

"Hay un error ahí, que hemos detectado. Esta mañana ya hablé con el subsecretario también para ver que están viendo el tema y ya lo revisa también la Secretaría de Hacienda. Hay una tabla en donde hay una disminución: viene del subsidio U006, que es el subsidio a través del cual nos dan a las universidades lo que se denomina el irreductible, es decir, esa cantidad que por ley no puede ser menor", explicó.

Finalmente confió en que la revisión que hagan del presupuesto vean que hay un error humano y se corregirá porque es incluso ilegal.

YC