El capitán de la Marina no estaba vinculado con el caso de huachicol fiscal: Gertz Manero

El día de ayer por la tarde, la Secretaría de Marina (Semar), a través de su cuenta de X, dio a conocer el lamentable fallecimiento del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez, quien estaba presuntamente relacionado con el contrabando de 10 millones de litros de diesel en Tampico, Tamaulipas .

Se presume que el capitán se quitó la vida el día de ayer a las 9:30 horas en el recinto portuario de Altamira, zona de playa de la Unidad Naval de Protección Portuaria de la Secretaría de Marina en esa entidad.

De acuerdo con reportes preliminares, el cuerpo fue encontrado con un impacto de bala a bordo de una camioneta en las inmediaciones de la caseta de vigilancia, en la calle Río Tamesí, entre el boulevard De los Ríos y la calle Boca de California.

Jeremías Pérez, a pesar de que no tenía orden de aprehensión en su contra, estaba en la carpeta de investigación. Sin embargo, este martes, durante "La Mañanera", el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró que el fallecido no tenía ningún vínculo con el caso de huachicol fiscal en Tamaulipas , por el que se investiga a 14 empresarios y funcionarios del Gobierno de México.

" Ese es un hecho que no es un delito federal, es una situación totalmente de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió .

" Debo decir que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando. Es un asunto de otra naturaleza ", aseguró el fiscal.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la Marina ha trabajado en conjunto para esclarecer y llegar hasta las últimas consecuencias de lo sucedido con el delito de hidrocarburo no declarado en Tamaulipas desde la Administración pasada.

