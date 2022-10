Anny tiene una hija en secundaria en el municipio de Tlaquepaque, y el pasado viernes recibió la sorpresa de que esta semana entrante solo irá a clases un día.

“Me mandaron de la escuela un recado firmado por el director de que solo tendría clases el lunes. El martes no irán por la elección sindical, el miércoles por la Romería de Zapopan, y el jueves y el viernes porque van a tener curso de capacitación. Quería aprovechar para llevarla a las Fiestas de Octubre pero no se va a poder porque yo trabajo, así que se va a tener que quedar sola en la casa”, lamentó Anny.

Vanesa, por su parte, dijo no estar aun enterada de la suspensión, pero lamentó que exista la posibilidad de que su hijo de primaria no asista varios días a la escuela, ya que al no tener con quién dejarlo tendrá que llevarlo a su trabajo, lo cual complicará sus actividades laborales.

Para Barah, mamá de un pequeño de primaria que no tendrá clases el miércoles, será menos complicado pues dijo ella todavía hace home office. El pequeño Santiago se quedará con ella en casa, aunque lamentó que es probable que no pueda prestarle plena atención debido a que también debe cumplir con sus labores.

¿Qué días no tendrán clases los alumnos en Jalisco?

Esta semana las escuelas de educación básica de Jalisco no impartirán clases al menos dos días esta semana, sin considerar que hay escuelas donde se aplazará la “suspensión” a cuatro días por los “Cursos de Capacitación de Proyectos Integradores de la Nueva Escuela Mexicana”.

La razón: esta semana se celebra la Romería de la Virgen de Zapopan, y además de que las escuelas públicas llevarán a cabo elecciones para renovar las titularidades de sus movimientos sindicales para el periodo 2022-2026.

Elección sindical

En el caso de las escuelas que forman parte de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no habrá clases día martes 11 “para que las y los maestros puedan ejercer su derecho al voto”, explicó Elpidio Yáñez, actual secretario de esta sección sindical.

A las 9:00 am se abrirán las Asambleas Delegacionales Electivas que fungirán como casillas en este primer ejercicio de elección abierta, “tal como lo habían solicitado las y los maestros desde hace varios años”, señaló Elpidio Yáñez.

Serán las y los maestros quienes den a conocer la noticia de la suspensión mañana lunes, y quienes decidan cómo se retomarán los aprendizajes del día.

Por su parte las escuelas que forman parte de la sección 47 llevarán a cabo su elección el próximo viernes 14 de octubre, por lo que será este día cuando se suspendan las clases en los planteles que forman parte de dicha sección.

Se recomienda preguntar en cada centro escolar al que asiste su niña o niño a qué sección pertenece, a fin de conocer qué día se dará la suspensión y cuál será la forma en la que se repondrá la clase.

¿Quiénes son las personas candidatas del SNTE?

Sección 16:

-Leonel de Jesús Mayor Anaya

-Juan Antonio Virgen Pimentel

-Christian Gutiérrez Maldonado

-Martín Alberto Garcés Fuentes

-Adrián Delgado Silva

-Gloria Gómez Gómez

-Juan Carlos Banderas

-Bernabé Bañuelos Anzaldo

Sección 47:

-Evelia Sandoval Urban

-Ilich González

-Lorenzo Moccia Sandoval

No habrá clases por Romería

Aunque la Secretaría de Educación Pública no lo contempla como un día de suspensión oficial, el miércoles 12 de octubre no habrá clases presenciales en la Zona Metropolitana de Guadalajara debido a la celebración de la Romería, que luego de dos años de haberse realizado de manera virtual debido a la contingencia ocasionada por el COVID-19, regresa a la presencialidad en la ciudad.

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación Jalisco aseguró que los docentes deberán programar actividades a distancia con la finalidad de que no se pierda el aprendizaje.

Algunos colegios católicos reportaron también la ausencia de clases el mismo día, también por la celebración de la Romería. Se recomienda consultar en sus escuelas particulares al respecto de dicha suspensión.