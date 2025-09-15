Replicarán el Grito de Independencia en todo Paseo Alcalde; mantienen vigilancia con dos mil elementos

Con la finalidad de que las y los tapatíos puedan disfrutar del Grito de Independencia la noche de este 15 de septiembre, el Gobierno del Estado ha instalado pantallas en distintos puntos del Paseo Alcalde, donde se transmitirá en vivo la Arenga del gobernador, Pablo Lemus Navarro.

Así lo dio a conocer el secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, quien dijo, por ejemplo, se extendió la verbena popular hasta la zona del Santuario, donde las y los asistentes también podrán presenciar "El Grito" sin la necesidad de llegar hasta la Plaza de Armas.

Así, estimó, se espera que el número de asistentes pudiera llegar a los 90 mil en toda la zona Centro, contemplando también el concierto de "Pepe", Ángela y Leonardo Aguilar, los artistas que amenizarán el espectáculo principal de esta festividad tras la realización de la Arenga, que está programada para realizarse hacia las 21:00 horas.

"Este primer grito del gobernador Pablo Lemus, se vivirá 'Al estilo Jalisco', con mucha cercanía, con mucha empatía, con mucha alegría y sobre todo, festejando en paz", afirmó el secretario.

Para ello, recordó, es que se dispuso de un operativo de dos mil elementos municipales, estatales y federales, que se encargan de vigilar el primer cuadro de la ciudad para salvaguardar la seguridad de todas y todos los asistentes, incluyendo personal en helicóptero para vigilar la zona desde los aires.

En ello se incluyen también al menos cuatro filtros de seguridad, donde los oficiales se aseguran de que no ingresen objetos prohibidos, como armas, punzocortantes, bebidas alcohólicas, entre otros.

Hasta el momento, dijo, la celebración se ha llevado a cabo con saldo blanco y sin incidentes, más allá de que ha sido lento el ingreso de personas en torno a la Cruz de Plazas, precisamente para supervisar adecuadamente las entradas.

"Hasta el momento solamente tenemos reporte de que los ingresos han estado lentos, justamente porque las revisiones han sido muy cuidadosas. Pero importante decirle a la gente que se venga, todavía alcanza a llegar, que sepa que hay agilidad en la movilidad, en los alrededores, pero sobre todo que esta fiesta, se va a vivir con mucha alegría. Tendremos muchas sorpresas, y un concierto espectacular que ya está desde hoy en la tarde con distintas agrupaciones, y que cerrará con el espectáculo de 'Los Aguilar', que nos estará deleitando con nuestra música mexicana" finalizó Zamora Zamora.

