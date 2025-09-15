Luego de ser barridos en la Serie del Rey 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol, los Charros de Jalisco se preparan para afrontar un nuevo reto: el inicio de la Liga Mexicana del Pacífico. Por lo que, dentro de la novena albiazul no hay cabida para lamentos ni tiempo de sufrir, ya que el calendario está más que apretado para que Benjamín Gil aliste a sus dirigidos para defender su corona y buscar un posible bicampeonato.

Tras hacer una temporada histórica en su segundo año de regreso a la LMB y caer estrepitosamente ante los Diablos Rojos del México en la Serie por el título, los Charros deberán de darle vuelta a la página para superar ese amargo episodio , puesto que tendrán menos de un mes para realizar su pretemporada y afinar detalles antes de que dé inicio la temporada 2025-26 de la LMP.

En menos de diez días, los comandados por “el Matador” comenzarán sus enfrentamientos de preparación. Desde La Paz, Baja California Sur, los Charros se medirán ante los Tomateros de Culiacán el jueves 25 y domingo 28 de septiembre. Además, jugarán contra los Águilas de Mexicali y Cañeros de Los Mochis el viernes 26 y sábado 27, respectivamente.

Después un breve descanso, afrontarán un par de duelos especiales contra los Leones del Escogido en la Serie del Tequila, la cual se llevará a cabo en el estadio Panamericano el sábado 4 y domingo 5 de octubre. Cabe destacar que, el conjunto de República Dominicana es el mismo que le arrebató a Jalisco el título de la Serie del Caribe en febrero pasado.

Calentando motores de cara a su debut en la LMP, los Charros sostendrán otros juegos de preparación contra Jaguares de Nayarit el jueves 9 en el inmueble zapopano . Y, por último, se verán las caras contra los Venados de Mazatlán el sábado 11 y domingo 12 desde Salt Lake City.

Finalmente, comenzarán la defensa de su título en la LMP el martes 14 de octubre cuando reciban en casa a los Águilas de Mexicali y al día siguiente se disputará el segundo duelo de la serie en territorio bajacaliforniano.

Jalisco, mantiene base de jugadores

Aún sin tener el roster completamente definido, los Charros de Jalisco han apostado por mantener a hombres que fueron cruciales tanto en la temporada pasada de la LMP como en la campaña de la LMB , por lo que Michael Wielansky, Ronald Medrano, Reynaldo Rodríguez, Stephen Gonsalves, Trevor Clifton, Carlos Mendivil, Alfredo Hurtado, Mateo Gil, Japhet Amador, Luis Iván Rodríguez, Luis Payán, entre otros, son solo algunos de los nombres que estarán conformando la novena en este nuevo reto.

SV