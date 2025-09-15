La Venta Nocturna de Liverpool se ha convertido en una de las campañas más atractivas para los compradores en México, pues se trata de jornadas en las que la tienda departamental lanza promociones y descuentos especiales en áreas como moda, tecnología, belleza, hogar y más. Estas ventas se realizan varias veces al año y son esperadas tanto por quienes acuden a las tiendas físicas como por los que prefieren comprar en línea.

En este 2025, la tercera edición estará dedicada al aniversario de la cadena y se llevará a cabo durante el primer fin de semana de octubre, con ello, los clientes podrán disfrutar de tres días completos de rebajas en distintos departamentos y categorías.

Para que puedas aprovechar al máximo esta Venta Nocturna, a continuación te compartimos los horarios que debes considerar para realizar tus compras con total comodidad.

¿A qué hora iniciará la tercera Venta Nocturna Liverpool?

Liverpool dará inicio a su Venta Nocturna al abrir las puertas de todas sus sucursales en punto de las 11:00 de la mañana y cerrarán a las 21:00 horas, según la tienda, este horario durante los tres días permitirá a sus clientes explorar la tienda y seleccionar los productos que les sean más atractivos.

Por otro lado, las plataformas digitales de Liverpool, tanto la aplicación como el sitio web, ofrecerán las promociones durante las 24 horas de cada jornada, esto permitirá que los consumidores puedan acceder a los descuentos desde el primer minuto del viernes hasta la medianoche del domingo, sin necesidad de acudir físicamente a la tienda.

Si quieres tener una mejor experiencia durante este periodo de promociones y descuentos, la tienda departamental sugiere que sus clientes cuenten con tarjeta de crédito departamental Liverpool o Liverpool VISA, pues cuando pagas con alguna de las dos, te conviertes en uno de los clientes que tienen acceso a mejores promociones por ser tarjetahabientes.

Sin embargo, si no tienes alguna tarjeta departamental, eso no implica que no puedas aprovechar otros beneficios al pagar con tarjetas de crédito o débito de tu banco. También puedes obtener ventajas si pagas en efectivo.

