El Gobierno de Jalisco continúa impulsando un aire más limpio y una mejor calidad de vida para todas las personas, por lo que mantiene activo el programa Verificación Vehicular Responsable, diseñado para reducir las emisiones contaminantes y promover una movilidad más consciente.

Si tu vehículo tiene placas con terminación 7, es tu turno para cumplir con la verificación de este año; los autos con terminación 8 pueden realizarla durante este mes y también en octubre.

El costo del trámite es de 500 pesos y puede cubrirse hasta el 30 de septiembre, según el calendario oficial. Pasada esta fecha aún se podrá realizar, pero el precio aumentará a 550 pesos.

Además, se implementó el programa “Paquetazo 3x1”, que permite obtener la verificación y los nuevos diseños de placas sin costo adicional, siempre que se haya pagado previamente el refrendo anual.

Para agendar tu cita, solo necesitas ingresar a verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, registrar los datos de tu vehículo y de tu tarjeta de circulación, y seleccionar la fecha, hora y centro de verificación que más te convenga.

El pago puede hacerse en línea con tarjeta de crédito o débito al momento de agendar la cita, recibiendo un comprobante que deberás presentar el día de la verificación, o bien en alguna de las recaudadoras estatales, cuyas ubicaciones están disponibles en hacienda.jalisco.gob.mx.

