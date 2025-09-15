Lunes, 15 de Septiembre 2025

Autos con estas placas tienen hasta el 30 de septiembre para realizar la verificación

Como parte de este compromiso, continúa en marcha el programa de Verificación Vehicular Responsable, que busca reducir las emisiones contaminantes y fomentar una movilidad más consciente

Por: Moisés Figueroa

El costo del trámite es de 500 pesos y puede cubrirse hasta el 30 de septiembre, según el calendario oficial. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Gobierno de Jalisco continúa impulsando un aire más limpio y una mejor calidad de vida para todas las personas, por lo que mantiene activo el programa Verificación Vehicular Responsable, diseñado para reducir las emisiones contaminantes y promover una movilidad más consciente.

Si tu vehículo tiene placas con terminación 7, es tu turno para cumplir con la verificación de este año; los autos con terminación 8 pueden realizarla durante este mes y también en octubre.

El costo del trámite es de 500 pesos y puede cubrirse hasta el 30 de septiembre, según el calendario oficial. Pasada esta fecha aún se podrá realizar, pero el precio aumentará a 550 pesos.

Además, se implementó el programa “Paquetazo 3x1”, que permite obtener la verificación y los nuevos diseños de placas sin costo adicional, siempre que se haya pagado previamente el refrendo anual.

Para agendar tu cita, solo necesitas ingresar a verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, registrar los datos de tu vehículo y de tu tarjeta de circulación, y seleccionar la fecha, hora y centro de verificación que más te convenga. 

El pago puede hacerse en línea con tarjeta de crédito o débito al momento de agendar la cita, recibiendo un comprobante que deberás presentar el día de la verificación, o bien en alguna de las recaudadoras estatales, cuyas ubicaciones están disponibles en hacienda.jalisco.gob.mx.

