La fuerte tormenta que se registró esta tarde noche en la zona de la colonia Chapalita aguadó el festejó. Debido a la lluvia se canceló el evento donde se tenía contemplada la presencia de la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo a las 19:00 horas quien encabezaría el Grito de Independencia. Sin embargo más tarde sí se pudo quemar el castillo en la glorieta para el disfrute de los asistentes.

Rafael Castillo Aceves, presidente de la asociación de colonos de la colonia Chapalita, explicó que se tuvo que quemar el castillo ante la lluvia registrada esta noche. "Desgraciadamente hubo una tormenta muy fuerte el tema fue que se mojó el equipo de sonido y ni tiempo dio de tapar, y parte del equipo de sonido hizo corto circuito", explicó.

El dirigente de los colonos explicó que intentaron que el mariachi siguiera tocando pero debido a que tienen instrumentos de madera se tuvo que cancelar la música. Cada año a esta colonia vienen más de 10 mil personas a presenciar el Grito de Independencia. "Recibimos mucha gente de fuera que de aquí mismo de la colonia, hemos llegado a tener afluencias de más de 10 mil personas, es una verbena muy importante", aseguró.

Luego de la tormenta más tarde se pudo disfrutar de la quema del castillo en la glorieta. EL INFORMADOR / J. VELAZCO