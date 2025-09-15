Cientos de personas se dieron cita este lunes en el Centro de Guadalajara para disfrutar de la tarde de verbena en torno a los festejos del 15 de Septiembre, en un ambiente lleno de banderas de México y vestimentas alusivas a la celebración.

Claudia Almaraz y Cassandra Lozano fueron dos de las asistentes, quienes se dieron cita en el corazón de la ciudad antes de partir de regreso a Texas. Sus familias migraron a Estados Unidos desde que eran pequeñas, y hace dos años volvieron como parte de un intercambio universitario, que justo está por terminar, así que aprovecharon para vivir esta verbena.

Acompañadas de elotes, diademas de flores y con maquillaje tricolor, estaban listas para esperar la Arenga.

"Dijimos, 'nunca hemos ido al Grito', entonces aprovechamos para venir y ver cómo se vive aquí en Guadalajara. En general nos gusta mucho la celebración de la Independencia, porque es muy diferente, por ejemplo, al 4 de Julio en Estados Unidos, aquí se siente mucha fiesta", dijo Claudia.

La familia Hernández Figueroa se preparó, también con diademas y moños patrios, para la celebración del Grito de Independencia en el Centro de Guadalajara. Sus cinco integrantes llegaron temprano para disfrutar de la comida y los grupos musicales antes de la Arega que se insta desde el balcón principal del Palacio de Gobierno.

Se organizaron a través del WhatsApp familiar, fueron por la tarde a comprar los accesorios que les faltaban, y se dirigieron juntos a la Cruz de Plazas.

"Y a mi me gustaría invitar a la gente a que venga a este tipo de celebraciones, porque a veces cuando la gente dice 'voy al Centro', algunas personas dicen '¿a qué? No, yo no voy, pero quiero invitarlos, a que que vengan, que festejen en familia en celebraciones como la de hoy. Digo, es una vez al año y pues deberían aprovechar para festejar juntos", dijo la joven Elizabeth Hernández.

Una de las asistentes que más llamó la atención fue la señora Teresa Cobos, quien de pies a cabeza lució el verde, el blanco y rojo para no dejar pasar la oportunidad de demostrar su gusto por las fiestas patrias y su amor por México.

Acompañada de su esposo y su nieta, se paseó por el Centro de Guadalajara previo al Grito de Independencia, su parte favorita de la celebración patria.

Teresa Cobos acompañada de su esposo y su nieta. EL INFORMADOR/ J. Acosta.

"Es que a mi me encanta venir aquí, así, interpretando el Día de la Independencia de nuestro querido México. Es un día tan especial para mí, porque conmemora a aquellas personas que derramaron su sangre para que yo ahorita, obtenga esta gran libertad, que yo tenga aquí y en mi bello y hermoso México, un País que es grande y tan precioso, tiene todos los elementos que necesitamos para poder vivir tranquilos y felices", manifestó la mujer.

Por último, pero no menos importante, estuvo Ernestina Arredondo, quien portaba orgullosa su vestido típico y un bonito rebozo al hombro, gustosa de poder disfrutar este Día del Grito de Independencia.

"A mí siempre me gusta vestirme alusivo a este día festivo. Me encanta, y también me encanta mucho bailar, pero yo pienso que esta manera de vestirme, y venir aquí a celebrar la fecha es como aplaudir y dar las gracias a todos estos héroes que de verdad dieron la vida por nosotros, para que tuviéramos libertad", finalizó la mujer.

Ernestina Arredondo, portaba orgullosa su vestido típico. EL INFORMADOR/ J. Acosta.

