Conoce los accesos especiales al Centro Histórico de Guadalajara para celebrar el Grito

Cada 15 de septiembre, Guadalajara se llena de color, música y tradición para conmemorar el inicio de la independencia de México y el Centro Histórico se convierte en el corazón de la celebración con eventos culturales, gastronomía típica y el fervor patrio que distingue a esta fecha. Este año, el escenario principal se ubicará en Paseo Fray Antonio Alcalde, entre Morelos y Juárez, debido a las obras que actualmente se realizan en la Plaza Liberación.Las actividades comenzarán a las 18:00 horas con espectáculos artísticos y musicales, para culminar con la ceremonia del Grito de Independencia a las 21:00, seguida de juegos pirotécnicos y más conciertos.Para garantizar la seguridad de los asistentes, las autoridades han dispuesto operativos especiales de movilidad, transporte y vigilancia en la zona. Asimismo han habilitado accesos especiales a las zonas donde se desarrollarán los festejos patrios.De acuerdo con información compartida por el gobierno, se habilitarán cuatro accesos peatonales para ingresar al evento: En estos puntos se colocarán filtros de seguridad donde se revisarán pertenencias y no se permitirá el ingreso con objetos peligrosos, bebidas en envase de vidrio, pirotecnia, aerosoles ni drones.En cuanto al transporte, el Tren Ligero y el sistema Mi Macro Calzada extenderán su servicio hasta la medianoche. Algunas estaciones, como Guadalajara Centro de la Línea 3 y Plaza Universidad de la Línea 2, tendrán cierres temporales por motivos de seguridad. Se recomienda a quienes acudan planificar su traslado con anticipación, usar ropa y calzado cómodos, llevar agua, evitar mochilas grandes y acordar puntos de encuentro con familiares o amigos en caso de extravío. YC