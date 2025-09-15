Conoce los accesos especiales al Centro Histórico de Guadalajara para celebrar el Grito

Cada 15 de septiembre, Guadalajara se llena de color, música y tradición para conmemorar el inicio de la independencia de México y el Centro Histórico se convierte en el corazón de la celebración con eventos culturales, gastronomía típica y el fervor patrio que distingue a esta fecha.

Este año, el escenario principal se ubicará en Paseo Fray Antonio Alcalde, entre Morelos y Juárez, debido a las obras que actualmente se realizan en la Plaza Liberación.

Las actividades comenzarán a las 18:00 horas con espectáculos artísticos y musicales, para culminar con la ceremonia del Grito de Independencia a las 21:00, seguida de juegos pirotécnicos y más conciertos.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, las autoridades han dispuesto operativos especiales de movilidad, transporte y vigilancia en la zona. Asimismo han habilitado accesos especiales a las zonas donde se desarrollarán los festejos patrios.

Entradas especiales por festejo del Grito de Independencia

De acuerdo con información compartida por el gobierno, se habilitarán cuatro accesos peatonales para ingresar al evento:

Calle Galeana (sobre Independencia)

Avenida Juárez y Maestranza

Avenida Juárez y Ramón Corona

Calle Morelos y Maestranza

En estos puntos se colocarán filtros de seguridad donde se revisarán pertenencias y no se permitirá el ingreso con objetos peligrosos, bebidas en envase de vidrio, pirotecnia, aerosoles ni drones.

En cuanto al transporte, el Tren Ligero y el sistema Mi Macro Calzada extenderán su servicio hasta la medianoche. Algunas estaciones, como Guadalajara Centro de la Línea 3 y Plaza Universidad de la Línea 2, tendrán cierres temporales por motivos de seguridad.

Se recomienda a quienes acudan planificar su traslado con anticipación, usar ropa y calzado cómodos, llevar agua, evitar mochilas grandes y acordar puntos de encuentro con familiares o amigos en caso de extravío.

YC