Estas son las calles cerradas en Guadalajara por el Grito de Independencia

Con motivo de la celebración de la Ceremonia del Grito de Independencia, denominada “El Grito al estilo Jalisco”, la Comisaría de la Policía Vial desplegará este lunes 15 de septiembre un operativo especial en el Centro Histórico de Guadalajara.

Por las renovaciones que se han realizado en distintas áreas del Centro Histórico en preparación para el Mundial 2026, del cual la ciudad será sede, este año los festejos se realizarán en Paseo Fray Antonio Alcalde, entre la calle José Ma. Morelos y la avenida Juárez.

Los cierres a la circulación comenzarán desde las 6:00 de la tarde y se mantendrán hasta la 1:00 de la madrugada del martes 16 de septiembre.

Durante ese lapso, no habrá paso en la zona delimitada por las calles Independencia, González Ortega, avenida Juárez y la Calzada Independencia, por lo que se recomienda anticipar traslados si necesitas moverte cerca del Centro Histórico.

Además, se aplicará cierre al tránsito sobre Paseo Fray Antonio Alcalde, en el tramo de calle Independencia a calle Juan Álvarez, también desde las 18:00 horas. No obstante, en caso de que el número de asistentes se incremente antes de la hora prevista, los cierres viales podrán comenzar de manera anticipada.

Para mantener la movilidad en la ciudad, la Policía Vial dispuso rutas alternas y de desvío.

Rutas alternas

Calle Aquiles Serdán

Avenida Belisario Domínguez

Avenida de la Paz

Calzada del Federalismo

Avenida de los Maestros

Calzada Independencia

Avenida 8 de Julio

Fray Junípero Serra

Paso a desnivel de avenida Hidalgo – avenida República

Rutas de desvío

Calle Jesús García

Calle Hospital

Calle López Cotilla

Calle Contreras Medellín

Autoridades hicieron un llamado a los conductores para salir con tiempo, usar las rutas alternas sugeridas y seguir las indicaciones del personal en el lugar, con el objetivo de minimizar molestias y asegurar que todos puedan disfrutar de los festejos patrios con seguridad.

MF