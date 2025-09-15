El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, encabezó la ceremonia del 215 aniversario del Grito de Independencia en el centro de aquel municipio.

El alcalde encabezó la ceremonia desde el balcón de la Unidad Administrativa Basílica, en donde recordó a los personajes que dieron inicio a la guerra de Independencia de México, en 1810.

Y en primera instancia, lanzó un "¡viva!" por todos los personajes que participaron en dicha guerra mientras los asistentes a la Plaza de las Américas replicaban la arenga.

"¡Viva la Independencia de México!, ¡Viva!, ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!; ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva!; ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!, ¡Viva!; ¡Viga Ignacio Allende!, ¡Viva!; ¡Viva Leona Vicario!, ¡Viva!; ¡Viva Vicente Guerrero!, ¡Viva", dijo.

A la par, el alcalde dio otras arengas por la libertad, justicia y la juventud.

"¡Que vivan los héroes anónimos!; ¡Viva la libertad!; ¡Viva la justicia!; ¡Viva la igualdad!; ¡Viva la soberanía!; ¡Viva la juventud!; ¡Vivan las niñas y los niños!; ¡Viva Zapopan!; ¡Viva Jalisco!; ¡Viva México!; ¡Viva México!".

Tras la arenga, la ceremonia continuó con el himno nacional mexicano y juegos artificiales.

De ahí, se dio paso a una verbena popular en la plaza zapopana con el fin de que los asistentes disfrutaran de la comida y demás atracciones.

MF