Reconocen autoridades el legado del arquitecto tapatío José Manuel Gómez Vázquez Aldana

El fallecimiento del arquitecto tapatío José Manuel Gómez Vázquez Aldana cimbró a la clase política y de profesionistas nacionales y locales, quienes reconocieron el legado de más de cinco décadas de uno de los principales escultores del paisaje urbano moderno de Guadalajara.

El gobernador Pablo Lemus reconoció las obras que Gómez Vázquez Aldana dejó como legado en la construcción de la metrópoli y en Puerto Vallarta. Entre tantos proyectos, destaca la Plaza de Toros Monumental de Jalisco, hoy conocida como Nuevo Progreso, inaugurada en 1967. El inmueble, incluido en el Inventario Estatal de Patrimonio Cultural de Jalisco, fue recientemente reconocido por su valor artístico, su monumentalidad estructural y claridad geométrica.

“Hoy parte un grande de Jalisco. Con gran tristeza recibo la noticia del fallecimiento del arquitecto José Manuel Gómez Vázquez Aldana, quien con su monóculo y gazne construyó grandes obras en nuestro estado, como Casa Jalisco, la Plaza de Toros Nuevo Progreso, el Santuario de los Mártires, PALCCO y los Tules de Puerto Vallarta, entre otros. Su trabajo siempre será recordado con mucho cariño, deseo pronta resignación a sus familiares y amigos”, compartió a través de sus redes sociales.

Por su parte, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, afirmó que la ciudad sería diferente sin la influencia del arquitecto tapatío, a quien catalogó como uno de los encargados de impulsar la modernidad de la capital jalisciense.

“La Guadalajara de hoy no se entendería sin personajes como José Manuel Gómez Vázquez Aldana, uno de los arquitectos tapatíos más destacados y uno de los responsables de impulsar la modernidad arquitectónica en nuestra ciudad. Hoy, me sumo a la pena por su lamentable fallecimiento, reconociendo el valor de su vida y su legado para Guadalajara. Mi más sentido pésame a su familia y amigos, así como a todo el gremio de arquitectos y arquitectos. Que descanse en paz”, escribió.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, también se sumó a los pésames y reconocimientos del gran legado de Vázquez Alana. El edil destacó, entre otras obras, la construcción del Palacio de la Cultura y la Comunicación (PALCCO), inaugurado en 2016 como un espacio de encuentro y un motor del arte en la ciudad.

Como parte de los reconocimientos, la Universidad de Guadalajara también celebró el legado del arquitecto en la creación del paisaje urbano tapatío. Egresado de la antigua Escuela de Arquitectura, el también encargado de la remodelación del Estadio Jalisco con motivo de la Copa del Mundo de 1970 fue descrito como una “figura clave” en el desarrollo urbano de la ciudad.

Asimismo, la Embajada de Polonia en México reconoció el legado del que también fuera cónsul honorario en Guadalajara. “Con tristeza y pesar recibimos la noticia del fallecimiento de José Manuel Gómez Vázquez Aldana, Cónsul Honorario de la República de Polonia en Guadalajara por 30 años. Un gran hombre, talentoso arquitecto y amigo de Polonia. A su familia y seres queridos les expresamos nuestro más sentido pésame y les enviamos palabras de consuelo en estos momentos difíciles”, compartieron en sus redes sociales.

Por último, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), David Zamora Bueno, expresó que hablar de Gómez Vázquez Aldana es hacerlo de uno de los “grandes referentes de la arquitectura mexicana y orgullo de Jalisco”.

“Tuve el honor de conocerlo y compartir con él grandes reuniones, en las que me transmitió su visión y pasión por el arte y la planeación urbana de nuestro estado. Su legado arquitectónico quedará plasmado en cada obra que transformó el rostro de Guadalajara y de México”.

