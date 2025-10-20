La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió el día de hoy durante la Mañanera del Pueblo que la gasolinera más cara de todo México para surtir gasolina de la calidad Premium, es decir de entre 91 y 93 octanos, se encuentra en Jalisco. Así lo muestra la actualización del programa de seguimiento “Quién es Quién en el precio de las gasolinas” comentado todos los inicios de semana por Iván Escalante Ruiz.

Estos son los precios promedio de los combustibles registrados del 6 al 12 de octubre de 2025:

Gasolina regular a $23.60 por litro

Gasolina premium a $25.76 por litro

Diésel a $26.23 por litro

Por el momento, no se presenta subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (Ieps).

Con respecto al desglose por marcas, de manera general Oxxo Gas se posicionó como la gasolinera más cara para cualquier tipo de combustible, mientras que la cadena de establecimientos que ofreció precios más bajos fue G500.

¿Cuál es la gasolinera más cara de México?

La gasolinera más cara para consumir gasolina premium en toda México se ubicó en Zapopan. Con un precio de $27.99 pesos por litro, la gasolinera Shell ubicada sobre Anillo Periférico #4435 es la gasolinera con los precios más altos a nivel nacional.

El único establecimiento que esta semana apareció dentro de las categorías de “Precios justos” de la Profeco fue la Pemex ubicada sobre avenida Independencia #341 en San Pedro Tlaquepaque por su precio ofertado para el diésel; el cual es de $24.89 pesos por litro.

