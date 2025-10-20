El programa “Mantener Limpia Guadalajara” avanza con firmeza. En lo que va de la actual Administración municipal, mil siete personas han sido sancionadas por ensuciar el espacio público, informó la Dirección de Justicia Cívica municipal.

El operativo busca cambiar la cultura ciudadana y generar conciencia sobre la importancia de mantener limpia la ciudad. De acuerdo con los datos oficiales, 87 de cada 100 infractores prefirieron sustituir la multa económica por cinco horas de trabajo comunitario, principalmente en parques, camellones y espacios públicos de distintas colonias.

Hasta el momento, 880 personas han realizado labores de limpieza en zonas como el Parque de las Estrellas, las plazas de Colinas de la Normal y Santa Tere, e incluso se han sumado a las jornadas de “Sábados de Corresponsabilidad”. El resto de los infractores optó por pagar con horas de arresto (115 personas) o por cubrir la multa económica (12 personas).

El Reglamento de Justicia Cívica establece sanciones que van de dos mil 260 a 226 mil pesos, o bien de 24 a 36 horas de arresto, aunque el juez puede autorizar su conmutación por trabajo comunitario.

En total, 49 colonias presentan alta incidencia de infractores, siendo Jardines del Bosque, Americana, Moderna, Oblatos, Villas de San Juan, Beatriz Hernández y Santa Tere las de mayor número de casos.

Como parte del programa “Alerta Limpia Vecinal”, el Ayuntamiento también promueve que los vecinos mantengan limpias sus banquetas y no saquen la basura antes del horario del camión recolector. Además, la Policía puede detener en flagrancia a quienes sean sorprendidos tirando basura.

En días recientes, 33 puestos de tianguis fueron sancionados por incumplir el reglamento y no dejar limpios sus espacios, lo que derivó en retiros de estructuras y suspensión de permisos.

Resultados del programa “Mantener Limpia Guadalajara”

1,007 personas sancionadas por tirar basura en Guadalajara.

87% eligió el trabajo comunitario para pagar su falta.

Las sanciones van de dos mil 260 a 226 mil pesos. O 24 a 36 horas de arresto.

49 colonias presentan más casos; destacan Santa Tere y Americana.

33 tianguis fueron multados por incumplir el programa Alerta Limpia.

CT