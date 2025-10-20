La Fiscalía de Jalisco dio a conocer una nueva modalidad de extorsión, detectada a partir de diversas denuncias que señalan a negocios como gimnasios, estéticas y diferentes escuelas.

En esta nueva modalidad, los delincuentes se involucran a manera de amistad con encargados y propietarios, hasta que comienzan a inventar o generar conflictos con los cuales extorsionan a sus víctimas para quitarles su dinero.

Ante ello, la dependencia estatal envió un mensaje a la población para identificar esta nueva modalidad de extorsión, y acuda a denunciar los hechos de inmediato.

¿Cuál es el modus operandi?

De acuerdo con la Fiscalía Estatal, consiste en que los delincuentes, ocasionalmente dos miembros de una familia, ingresan o se inscriben en establecimientos como gimnasios, estéticas o escuelas, donde comienzan a generar lazos con los propietarios.

“Una vez que los involucrados ganan la confianza de los dueños de los negocios , comienzan a crear conflictos y tensiones hasta el punto en que los extorsionadores los amenazan con denunciarlos ante instancias como la Fiscalía, el Instituto de Justicia Alternativa o la Secretaría del Trabajo”, explicó la dependencia.

Los extorsionadores incluso pueden llegar a falsificar documentos oficiales para fortalecer sus amenazas, y aseguran a las víctimas que sus negocios serán clausurados y que incluso pueden llegar a ser detenidos por las autoridades, cuando esto pudiera no estar pasando realmente.

Ante el temor de que el conflicto crezca y sus negocios resulten afectados, las víctimas terminan por entregar dinero a los extorsionadores a cambio de que cesen las amenazas y las supuestas acciones en su contra y contra sus negocios.

Ante ello, si alguna persona está pasando por alguna situación similar o ya fue víctima de ello, dijo la dependencia, se le invita a que acudan a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco, ubicadas en la calle 14 de la Zona Industrial de Guadalajara para presentar su denuncia correspondiente.

Si las acciones se están llevando a cabo en tiempo real también pueden llamar al 089 como parte de la estrategia nacional contra los fraudes y las extorsiones para realizar el reporte correspondiente, si es necesario, de manera anónima.

