La Fiscalía de Jalisco dio a conocer una nueva modalidad de extorsión, detectada a partir de diversas denuncias que señalan a negocios como gimnasios, estéticas y diferentes escuelas.En esta nueva modalidad, los delincuentes se involucran a manera de amistad con encargados y propietarios, hasta que comienzan a inventar o generar conflictos con los cuales extorsionan a sus víctimas para quitarles su dinero.Ante ello, la dependencia estatal envió un mensaje a la población para identificar esta nueva modalidad de extorsión, y acuda a denunciar los hechos de inmediato.De acuerdo con la Fiscalía Estatal, consiste en que los delincuentes, ocasionalmente dos miembros de una familia, ingresan o se inscriben en establecimientos como gimnasios, estéticas o escuelas, donde comienzan a generar lazos con los propietarios."Una vez que los involucrados ganan la confianza de los dueños de los negocios, comienzan a crear conflictos y tensiones hasta el punto en que los extorsionadores los amenazan con denunciarlos ante instancias como la Fiscalía, el Instituto de Justicia Alternativa o la Secretaría del Trabajo", explicó la dependencia.Los extorsionadores incluso pueden llegar a falsificar documentos oficiales para fortalecer sus amenazas, y aseguran a las víctimas que sus negocios serán clausurados y que incluso pueden llegar a ser detenidos por las autoridades, cuando esto pudiera no estar pasando realmente.Ante el temor de que el conflicto crezca y sus negocios resulten afectados, las víctimas terminan por entregar dinero a los extorsionadores a cambio de que cesen las amenazas y las supuestas acciones en su contra y contra sus negocios.Ante ello, si alguna persona está pasando por alguna situación similar o ya fue víctima de ello, dijo la dependencia, se le invita a que acudan a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco, ubicadas en la calle 14 de la Zona Industrial de Guadalajara para presentar su denuncia correspondiente.Si las acciones se están llevando a cabo en tiempo real también pueden llamar al 089 como parte de la estrategia nacional contra los fraudes y las extorsiones para realizar el reporte correspondiente, si es necesario, de manera anónima.