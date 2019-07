Ratifican por otros diez años a magistrado del TJA

Laurentino López Villaseñor fue ratificado de manera unánime por el Congreso de Jalisco para poder desempeñarse por diez años más como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAE).

López Villaseñor ya llevaba siete años desempeñando esta función y su primer periodo estaba próximo a vencerse este 17 de julio. Durante este tiempo, logró una marca de 93 % de asuntos resueltos en tiempo. Opinó que hay mucha carga en el tribunal y poco personal, por lo que se debe buscar eficientizar procesos y adelantó que él, en lo personal, está dispuesto a someterse a los exámenes de confianza.

"Yo estoy dispuesto a que me hagan exámenes, no tengo problema. No conozco el tema y realmente no sé cómo está la modificación, pero no tengo ningún problema ni ningún miedo", afirmó.

El magistrado afirmó que ya se le aplicó la reducción salarial que se dio a conocer en junio y, aunque en un principio dijo que no recordaba exactamente cuánto fue lo que se le redujo, dijo que eran "20 mil pesos menos en neto pero que en bruto es más". Afirmó que los magistrados también renunciaron a prestaciones, como apoyo de telefonía celular o viáticos.

El mes pasado, el TJAE anunció que se homologarían los sueldos de los magistrados, de manera que quienes ganaban 264 mil pesos mensuales pasaran a ganar 170 mil 337 pesos. Laurentino López Villaseñor y otros cinco magistrados fueron mencionados como los que recibirían la merma en sus ingresos.

LS