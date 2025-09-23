Vivienda para el Bienestar 2025: ¿Cuánto debes ganar para acceder al programa?

Como parte de una iniciativa que busca que las familias de México cuenten con un lugar digno y estable para habitar, el Gobierno Federal creó el programa Vivienda para el Bienestar, el cual, en esta edición 2025, construirá y financiará viviendas accesibles, con servicios urbanos y cercanas a los centros laborales .

El proyecto está pensado para beneficiar a grupos vulnerables, como comunidades indígenas, personas con bajos ingresos o quienes enfrentan dificultades para acceder a créditos que les permitan formar su hogar.

Por ello, para ser parte del programa, debes cumplir con el requisito del ingreso familiar, que no debe ser mayor a dos salarios mínimos.

El salario mínimo general en el país en 2025 es de 278.80 pesos diarios, lo que equivale aproximadamente a 8 mil 480.17 pesos mensuales.

En cambio, en la Zona Libre de la Frontera Norte, el sueldo mínimo es de 419.88 pesos diarios, dando un total de 12 mil 771.35 pesos mensuales.

Esto significa que, para poder acceder al programa Vivienda para el Bienestar 2025, el ingreso familiar —es decir, el sueldo combinado de todas las personas que viven en el mismo domicilio— debe ser igual o menor a 16 mil 728 pesos mensuales , mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte debe ser de 25 mil 198 pesos al mes.

Con este requisito, el Gobierno de México busca delimitar el acceso a la ayuda, beneficiando realmente a los sectores más vulnerables del país.

No obstante, además del ingreso familiar, existen otros criterios que deben cumplirse para registrarte.

Requisitos

Tener 18 años o más. Si eres menor, debes tener dependientes económicos de primer grado.

No ser propietario de ninguna vivienda.

No ser derechohabiente de instituciones como Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otros institutos de vivienda.

No haber recibido apoyo de vivienda previamente por parte de la Conavi.

Residir en una Zona de Atención Prioritaria (ZAP).

Presentar documentación como acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, comprobante de ingresos y otros documentos que se especifican en la convocatoria.

También puedes leer: Inapam: Descubre el descuento exclusivo en perfumes Fraiche para adultos mayores

El registro se llevará a cabo en varias etapas. La primera etapa concluyó el 23 de agosto, cuando los interesados debieron presentar su documentación en los módulos de registro establecidos en diferentes localidades.

Posteriormente, las personas seleccionadas deberán atender la visita domiciliaria, donde se aplicará una Cédula de Información Socioeconómica (CIS).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP