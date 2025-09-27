Aguinaldo: Cuánto descuentan del pago extra en 2025 y en qué casos aplica

El aguinaldo 2025 es una de las prestaciones más esperadas por millones de trabajadores en México, ya que es un ingreso extra para enfrentar los gastos de fin de año y la llamada "cuesta de enero". Sin embargo, no todos los empleados reciben la misma cantidad íntegra, pues en algunos casos este pago está sujeto al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

¿Cuánto se descuenta de aguinaldo en 2025?

De acuerdo con el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el aguinaldo debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre y corresponde como mínimo a 15 días de salario. Aunque es un derecho obligatorio, el monto puede variar según el tipo de contrato o prestaciones adicionales que ofrezca cada empresa.

En cuanto al tema de impuestos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece que el aguinaldo no paga ISR siempre y cuando el monto no exceda el equivalente a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Para 2025, este tope corresponde aproximadamente a poco más de 3 mil pesos.

¿Quiénes están exentos del pago de ISR?

Los trabajadores cuyo aguinaldo sea igual o menor a 30 UMAs no tienen que pagar impuestos. En la práctica, esto beneficia a quienes perciben salarios bajos o cercanos al mínimo, ya que en muchos casos su aguinaldo no rebasa ese límite.

Además, los empleados que reciben salario mínimo cuentan con una protección adicional, pues la ley establece que no deben pagar ISR por su aguinaldo, sin importar el monto.

¿En qué casos sí aplica el descuento en el aguinaldo?

Cuando el aguinaldo supera el tope de las 30 UMAs, la cantidad excedente se suma al resto de los ingresos anuales del trabajador. A esa suma se le aplica el porcentaje de ISR correspondiente, lo que significa que el trabajador verá una reducción en su pago extra.

Este descuento depende del salario anual de cada persona, por lo que quienes perciben ingresos más altos son los más afectados.

¿Qué es el aguinaldo?

El aguinaldo es una prestación obligatoria que se entrega a todos los trabajadores sin importar si son de base, de confianza, eventuales, sindicalizados o contratados por tiempo determinado, según indica la LFT. Su objetivo es apoyar a las familias mexicanas en una temporada donde los gastos aumentan por celebraciones navideñas e impuestos de inicio de año.

En 2025, conocer sobre los descuentos del aguinaldo y las exenciones de impuestos es importante para que los trabajadores puedan planear mejor sus finanzas y aprovechar al máximo este ingreso extra.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF