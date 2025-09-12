Mario traerá tormentas fuertes a Jalisco

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) alertó de lluvias fuertes en algunas regiones del estado debido al paso de la tormenta tropical Mario.

La corporación estatal informó que dicho ciclón traerá lluvias fuertes en la región Ciénega, con incidencia en los municipios de Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, Jamay, La Barca, Ocotlán y Tototlán.

La Tormenta Tropical Mario traerá lluvias fuertes en la región Ciénega (Atotonilco el Alto, Ayotlán, Degollado, Jamay, La Barca, Ocotlán y Tototlán) y en Altos Sur (Arandas, Tepatitlán, Jalostotitlán y Acatic).



Estar atentos a los avisos de Protección Civil.… pic.twitter.com/q7m6WCEmTU— Protección Civil JAL (@PCJalisco) September 12, 2025

De la misma forma, se esperan lluvias fuertes en la región Altos Sur, con mayor probabilidad de precipitaciones para los municipios de Arandas, Tepatitlán, Jalostotitlán y Acatic.

Por lo tanto, la Unidad Estatal emite algunas recomendaciones para la población jaliscienses, con el fin de evitar alguna tragedia:

Estar atentos a los avisos de Protección Civil.

Evitar ríos, arroyos y zonas con riesgo de inundación.

Identificar refugios y rutas seguras en caso de emergencia.

Y como medida preventiva, el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales estableció Alerta Azul en fase de acercamiento para los siguientes municipios de Jalisco:

Región Costa Sierra Occidental:

Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende.

Región Costa Sur:

Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación.

Región Sierra de Amula:

Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cuautla, El Grullo, El Limón, Tuxcacuesco.

Región Sur:

Tolimán



⚠️Esta tarde, la #TormentaTropical #Mario continúa desplazándose paralelo a las costas de #Michoacán y #Guerrero.



Todos los detalles en el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/UudUUq9dtQ— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 12, 2025

NA