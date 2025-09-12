Honran memoria del empresario Ignacio Aranguren Castiello en la UP

Esta tarde fue inaugurado el Centro de Manufactura y Diseño "Ing. Ignacio Aranguren Castiello" para estudiantes de la facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Panamericana en honor al empresario quien fuera un benefactor de esta casa de estudios.

Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, destacó la importancia de este complejo para la comunidad universitaria.

"Estamos muy contentos porque es un complejo que es un centro que nos permite formar de manera más integral a nuestros estudiantes desde el punto de vista técnico, es un centro de manufactura y diseño donde se trabaja con diferentes tecnologías en cerámica, en madera, en metales; tenemos una serie de máquinas de control número y estaciones de soldadura láser entonces nos permite estar en la punta de equipamiento para la formación de nuestros estudiantes", comentó.

El rector explicó que este centro permitirá fortalecer la vinculación con las empresas de Jalisco con las cuales ya han trabajado principalmente mueblera y metalmecánica, entre otras.

"Hemos trabajado con diferentes tipos de industrias donde podemos, a través de la solución de este equipo aportar soluciones concretas para diferentes tipos de industrias", explicó.

Añadió que ya existen convenios con las empresas para realizar prácticas profesionales y proyectos concretos.

La inversión en el Centro de Manufactura y Diseño fue de 15 millones de pesos incluyendo la remodelación y equipamiento.

El rector de la UP destacó que este centro es un primer paso para en un futuro implementar la educación dual en algunas carreras.

"Nosotros hemos querido empezar dando algunos pasos con convenios de prácticas profesionales donde efectivamente nuestros estudiantes se lleven desde aquí la posibilidad de aplicar estos conceptos tanto en la industria y luego volver y terminar algunos proyectos para la industria", explicó.

Mendoza Andrade agradeció el esfuerzo del área de operaciones, de la facultad de Ingeniería y Diseño y a la familia Aranguren Tréllez.

"Estamos muy contentos de poder reabrir este espacio de centro de manufactura y diseño y que lleve el nombre de una persona que ha sido un gran contribuidor para la Universidad Panamericana con aportaciones y de apoyo en temas educativos durante muchos años", comentó.

A nombre de la familia Aranguren Tréllez habló Santiago Aranguren quien destacó el legado de su padre.

"Él siempre decía que los muchachos tienen que aprender haciendo con las manos entonces insistía mucho con los laboratorios. Creía mucho en la educación y por eso le gusto siempre trabajar con la UP y con otras instituciones educativas estaba firmemente convencido de que la única forma de cambiar a México era con la educación", concluyó.

En la imágen, de izquierda a derecha: Ignacio Aranguren Tréllez, Abraham Mendoza, Lorenza Aranguren Tréllez, Santiago Aranguren Tréllez y Luis Aranguren Tréllez. EL INFORMADOR / J. Acosta

