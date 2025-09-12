Viernes, 12 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Peso mexicano PIERDE su avance ante el dólar al inicio de la jornada

De acuerdo con el sitio especializado en información financiera Bloomberg, la mañana de este viernes el peso mexicano pierde su avance frente al dólar

Por: El Informador

Conoce el tipo de cambio de dólar a peso de este viernes 12 de septiembre. ESPECIAL

Conoce el tipo de cambio de dólar a peso de este viernes 12 de septiembre. ESPECIAL

La mañana de este viernes 12 de septiembre, el sitio especializado en información financiera Bloomberg indica que el peso mexicano perdió su avance frente al dólar, pues registra un retroceso.

Al inicio de la jornada, el tipo de cambio en el mercado spot es de 18.49 pesos por unidad, a las 6:53 hora Centro de México, lo que se traduce en una depreciación de 0.15% respecto al cierre del jueves.

Especialistas de Monex señalan que, mientras la divisa mexicana frena su avance frente al dólar, los inversores se mantienen optimistas de cara a la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos.

Te puede interesar: Pensión Bienestar suspenderá el depósito de pagos ESTE día de septiembre

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece un tipo de cambio de 18.5287 pesos por dólar.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 12 de agosto DE 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta
Afirme 17.10 19.10
Banco Azteca 17.55 18.94
Banorte 17.50 19.00
BBVA 17.57 18.76
Banamex 17.90 18.94
Scotiabank 17.60 19.30

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

Con información de Bloomberg

Lee también: Liverpool: ¿Cuántas ediciones de la Venta Nocturna faltan en 2025?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones