La mañana de este viernes 12 de septiembre, el sitio especializado en información financiera Bloomberg indica que el peso mexicano perdió su avance frente al dólar, pues registra un retroceso.

Al inicio de la jornada, el tipo de cambio en el mercado spot es de 18.49 pesos por unidad, a las 6:53 hora Centro de México, lo que se traduce en una depreciación de 0.15% respecto al cierre del jueves.

Especialistas de Monex señalan que, mientras la divisa mexicana frena su avance frente al dólar, los inversores se mantienen optimistas de cara a la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos.

Por su parte, el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece un tipo de cambio de 18.5287 pesos por dólar.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 12 de agosto DE 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.10 19.10 Banco Azteca 17.55 18.94 Banorte 17.50 19.00 BBVA 17.57 18.76 Banamex 17.90 18.94 Scotiabank 17.60 19.30

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día; por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

Con información de Bloomberg

MB

