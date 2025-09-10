Pensión Bienestar suspenderá el depósito de pagos ESTE día de septiembre

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, la dispersión de recursos económicos de las distintas pensiones del Bienestar serán suspendidos durante toda una jornada en septiembre.

Este mes, los beneficiarios de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad, además del programa para Madres Trabajadoras, se encuentran recibiendo en sus tarjetas los pagos del quinto bimestre del 2025, es decir, de septiembre-octubre.

No obstante, las autoridades han confirmado que los depósitos serán interrumpidos la próxima semana.

¿Qué día no habrá pagos de la Pensión Bienestar?

El próximo martes 16 de septiembre no habrá pagos de la Pensión Bienestar. Esto se debe a que, en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia de México, el Banco del Bienestar, la única institución encargada de la dispersión de los recursos económicos de los programas sociales gubernamentales, no operará.

Del mismo modo, al ser esta fecha un día feriado bancario, otras instituciones financieras tampoco abrirán sus puertas.

De acuerdo con el calendario oficial de pagos por letra publicado por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, los pagos se reanudarán el miércoles 17 de septiembre, siendo el turno de las letras N, Ñ y O.

Calendario de pagos Pensión Bienestar septiembre 2025

Lunes 1 de septiembre: A

Martes 2 de septiembre: B

Miércoles 3 de septiembre: C

Jueves 4 de septiembre: C

Viernes 5 de septiembre: D, E, F

Lunes 8 de septiembre: G

Martes 9 de septiembre: G

Miércoles 10 de septiembre: H, I, J, K

Jueves 11 de septiembre: L

Viernes 12 de septiembre: M

Lunes 15 de septiembre: M

Miércoles 17 de septiembre: N, Ñ, O

Jueves 18 de septiembre: P, Q

Viernes 19 de septiembre: R

Lunes 22 de septiembre: R

Martes 23 de septiembre: S

Miércoles 24 de septiembre: T, U, V

Jueves 25 de septiembre: W, X, Y, Z

¿Cuánto pagan las pensiones del Bienestar en septiembre del 2025?

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Recuerda que la tarjeta de los programas del Bienestar puede usarse como la de cualquier otro banco, en cualquier establecimiento que acepte este medio de pago.

