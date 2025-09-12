La Secretaría de Salud de la Ciudad de México compartió el día de ayer la lista de las personas afectadas por la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, en donde se informaba que presuntamente Alicia Matías Teodoro, la mujer que se viralizó en redes por proteger de las llamas a su nieta de dos años, había fallecido.

No obstante, familiares de la mujer han declarado a medios locales que la lista es errónea y que, tras publicarse, personal del Hospital Magdalena de las Salinas donde Alicia permanece internada les dijo que seguía con vida.

Ante esta situación, a través de un comunicado, la dependencia de salud pública admitió su error, asegurando que Alicia, quien tras el incidente resultó con quemaduras en 90% de su cuerpo, continúa con vida, aunque en estado grave.

De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina, Alicia recibe atención médica especializada por parte de equipos de salud, quienes se mantienen en contacto con su familia.

UNAM confirma muerte de estudiante por explosión en Puente de la Concordia

En dicha lista, republicada por el Gobierno de la Ciudad de México, también aparece el nombre de Ana Daniela Ramírez Barragán, una estudiante de la Universidad Autónoma de México (UNAM), cuyo fallecimiento fue confirmado momentos antes por la institución educativa.

No obstante, en ambos casos no coinciden las edades de la lista con los datos previamente informados por los familiares.

En su mensaje de esta mañana, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que más adelante compartirá la lista actualizada de las personas hospitalizadas, dadas de alta y finadas, que dejó la explosión registrada en el Puente de la Concordia.

