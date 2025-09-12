Para este viernes 12 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco, así como rachas de viento de 30 a 50 km/h.Por otro lado, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), se espera que en los próximos días la formación de la depresión tropical trece E se convierta a tormenta tropical, sin embargo, las probabilidades de impacto directo en el país son mínimas.Respecto al estado de Jalisco se prevé que en el horario de la tarde-noche se presenten chubascos y tormentas eléctricas de manera dispersas, especialmente en el centro de la región, asimismo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén precipitaciones.Se prevén temperaturas máximas de 26 a 29 grados Celsius. Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén lluvias ligeras con probabilidad del 30% al 60% en la región, asimismo tormentas con probabilidad del 50 porciento. De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera temperaturas mínimas de 18° y máximas de 19 grados centígrados. Con información de Meteored, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) y el Instituto Meteorológico Nacional. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS