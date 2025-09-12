Para este viernes 12 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Jalisco, así como rachas de viento de 30 a 50 km/h.

Por otro lado, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), se espera que en los próximos días la formación de la depresión tropical trece E se convierta a tormenta tropical, sin embargo, las probabilidades de impacto directo en el país son mínimas.

Respecto al estado de Jalisco se prevé que en el horario de la tarde-noche se presenten chubascos y tormentas eléctricas de manera dispersas, especialmente en el centro de la región, asimismo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén precipitaciones.

Se prevén temperaturas máximas de 26 a 29 grados Celsius.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 12 de septiembre por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén lluvias ligeras con probabilidad del 30% al 60% en la región, asimismo tormentas con probabilidad del 50 porciento.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 12 de septiembre?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera temperaturas mínimas de 18° y máximas de 19 grados centígrados.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 19 grados centígrados Tormenta con probabilidad de 50% en la región 20:00 19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región 21:00 19 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 50% en la región 22:00 18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región 23:00 18 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región

Con información de Meteored, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) y el Instituto Meteorológico Nacional.

