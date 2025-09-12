Estos son los documentos que solicitarán en el operativo contra autos con placas foráneas

Como parte de una estrategia para reforzar la seguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en el estado de Jalisco, autoridades estatales anunciaron un nuevo operativo centrado en la revisión de vehículos con placas foráneas que circulen por la ciudad.

El despliegue será realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía Metropolitana, quienes llevarán a cabo inspecciones aleatorias a automóviles con matrículas de otros estados. Este dispositivo no tendrá fines recaudatorios, sino que está enfocado en la prevención del delito, ya que se ha detectado que varios actos delictivos recientes han involucrado este tipo de unidades.

¿Cuáles son los docuentos que solicitarán en la revisión?

Durante las revisiones , se solicitará a las personas conductoras (y, si es necesario, a las personas acompañantes) la presentación de documentos esenciales para acreditar la legalidad y regularidad del vehículo. Entre ellos se incluyen:

Licencia de conducir

Tarjeta de circulación

Un documento que acredite la propiedad del vehículo

Seguro vehicular vigente

En caso de que no se presenten al menos dos de estos documentos y dependiendo del contexto de la situación, las autoridades podrían proceder al retiro del vehículo de la vía pública. Con esta medida, el Gobierno estatal busca asegurar que los automóviles foráneos cumplan con la normativa vigente y no representen un riesgo para la seguridad de la población.

Con información de Rubí Bobadilla.

EE