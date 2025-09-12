Laura Imelda impulsa iniciativa del Cablebús y destaca progreso del Santuario de los Mártires

La presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, visitó el Santuario de los Mártires en compañía del Cardenal José Francisco Robles Ortega y empresarios locales, quienes le expusieron los avances en la construcción del recinto religioso y el proyecto integral.

La alcaldesa presentó durante el recorrido, y a solicitud del empresario Julio García Briseño, el proyecto municipal del Cablebús, iniciativa que busca transformar la movilidad urbana, mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la conectividad en la demarcación.

Laura Imelda compartió con los presentes el proyecto municipal del Cablebús. CORTESÍA

Pérez Segura explicó que esta propuesta pretende beneficiar a miles de habitantes al optimizar tiempos de traslado y ofrecer un servicio de transporte más eficiente, sustentable y accesible, especialmente en zonas con alta densidad poblacional o dificultades de movilidad.

La edil agradeció la apertura de los sectores religioso y empresarial para mantener un diálogo constante y resaltó la importancia de sumar esfuerzos en la construcción de un Tlaquepaque más inclusivo, seguro y con mayores oportunidades para toda la ciudadanía.

Por su parte, el Cardenal José Francisco Robles Ortega reconoció el interés de la presidenta municipal y precisó que las obras del Santuario de los Mártires presentan un avance del 80 por ciento en infraestructura.

Laura Imelda Pérez Segura, visitó el Santuario de los Mártires en compañía del Cardenal José Francisco Robles Ortega y empresarios locales. CORTESÍA

