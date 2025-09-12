Laura Imelda impulsa iniciativa del Cablebús y destaca progreso del Santuario de los Mártires

La presidenta municipal de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, visitó el Santuario de los Mártires en compañía del Cardenal José Francisco Robles Ortega y empresarios locales, quienes le expusieron los avances en la construcción del recinto religioso y el proyecto integral.La alcaldesa presentó durante el recorrido, y a solicitud del empresario Julio García Briseño, el proyecto municipal del Cablebús, iniciativa que busca transformar la movilidad urbana, mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la conectividad en la demarcación.Pérez Segura explicó que esta propuesta pretende beneficiar a miles de habitantes al optimizar tiempos de traslado y ofrecer un servicio de transporte más eficiente, sustentable y accesible, especialmente en zonas con alta densidad poblacional o dificultades de movilidad.La edil agradeció la apertura de los sectores religioso y empresarial para mantener un diálogo constante y resaltó la importancia de sumar esfuerzos en la construcción de un Tlaquepaque más inclusivo, seguro y con mayores oportunidades para toda la ciudadanía.Por su parte, el Cardenal José Francisco Robles Ortega reconoció el interés de la presidenta municipal y precisó que las obras del Santuario de los Mártires presentan un avance del 80 por ciento en infraestructura.NA