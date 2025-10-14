Canelo Álvarez juega papel importante en Guadalajara para Mundial 2026

El próximo año, Guadalajara será una de las sedes en México de la Copa del Mundo 2026. En este escenario, las autoridades se encuentran preparando la ciudad, principalmente con diversas remodelaciones y la optimización de los medios de movilidad, de la cual el boxeador Saúl Canelo Álvarez forma parte importante.

¿Por qué Canelo Álvarez es clave en el Mundial 2026?

De acuerdo con reportes de TUDN, de cara al evento deportivo internacional, el pugilista tapatío habría invertido parte de su fortuna en mejoras para el transporte público de la metrópoli , con el propósito de garantizar una mejor experiencia para sus usuarios.

Esta acción del mexicano se suma a los esfuerzos de las autoridades estatales y municipales para renovar espacios públicos clave, que dejarán un legado urbano, cultural y social para las y los jaliscienses.

En este rubro destacan obras como la rehabilitación de Carretera a Chapala, para el ingreso a la ciudad, además de la intervención de Camino Real a Colima, como alternativa de movilidad para el sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Asimismo, la Glorieta Minerva ha sido intervenida para convertirla en un espacio más amigable para los peatones, con la construcción de un andador peatonal y la implementación de cruces seguros.

Jalisco albergará dos de los cuatro partidos de repechaje, además, varias selecciones utilizarán las instalaciones del Atlas, Chivas y el Estadio Jalisco para sus entrenamientos.

El gobernador de Jalisco, Pablo Leus Navarro, destacó en conferencia de prensa que esta será la sede más mexicana, por ser cuna de los símbolos que distinguen al país en todo el mundo. También dijo que se espera que la Línea 4 y la Línea 5 de transporte público estén operando antes del arranque del evento.

Con su inversión, Saúl Canelo Álvarez demuestra que su legado va más allá de las victorias que ha conquistado con los guantes puestos, pues busca que la ciudad que lo vio nacer brille en la competencia internacional de fútbol.

Se espera que el Mundial del 2026 deje una derrama económica significativa, pues se contará con más de 3 millones de asistentes en la sede tapatía.

