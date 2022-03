Puerto Vallarta: Verificación vehicular será obligatoria a partir de abril

Con el inicio de operaciones de dos Centro de Verificación en Puerto Vallarta y la publicación de la ampliación del Programa en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco”, a partir del 01 de abril del presente año la verificación también será obligatoria para los vehículos con terminación 4, en el caso de particulares, y 7 y 8 de uso intensivo que circulan de manera permanente en los municipios de la región Costa Norte: Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachinango, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste y Talpa de Allende.

Así lo informó este jueves, el gobierno estatal en la presentación de avances del Programa de Verificación Responsable en el municipio costero. Se detalló que uno de los Verificentros ya se encuentra listo para iniciar operaciones con su personal capacitado y evaluado, mientras que el otro está en proceso de obtener los permisos municipales para su construcción.

De acuerdo a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, es competencia del Gobierno del Estado, en materia de contaminación atmosférica por fuentes móviles y a la regulación de las mismas.

Así que, por normatividad ambiental, todos los Estados tienen la obligación de contar con un Programa de Verificación Vehícular Obligatorio (PVVO) “de lo contrario, se está incurriendo en un delito ambiental, por lo que omitir esta responsabilidad no está en discusión. Todos los propietarios de un vehículo automotor, tienen la obligación de cumplir con esta responsabilidad”, añadió.

Para agendar una cita, los usuarios solo deben ingresar al sitio web: verificacionresponsable.jalisco.gob.mx y dar click en el botón “hacer cita”, seleccionar el Centro de Verificación Responsable deseado, ingresar los datos del formulario su (la información solicitada está en la tarjeta de circulación), elegir la fecha y horario y realiza tu pago.

Los vehículos con placas de otros estados que circulan de manera permanente también deben realizar la prueba de verificación de acuerdo al calendario oficial. En el caso de aquellos que circulan de forma eventual deberán tramitar el Pase de Estancia Temporal por 30 días al semestre y pueden ser administrables de acuerdo a las necesidades del visitante.



Este requisito no restringe el ingreso o tránsito por Jalisco, se trata de un documento oficial que sirve para comprobar que no se está residiendo en un lugar, por lo que no se está obligado a realizar una verificación vehícular según el Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Verificación Vehicular.

Para saber más

Líneas de atención exclusiva para el PVR (lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. y sábado de 8 a.m. a 4 p.m.)

Call Center: 33 26 56 51 50

Whatsapp: 52 1 33 1299 1000 ; menú 2

; menú 2 Correo electrónico: verificatel.semadet@jalisco.gob.mx.

Twitter: @VResponsableJal

Facebook: VResponsableJal

Para generar una cita y obtener más información en: verificacionresponsable.jalisco.gob.mx

MF